La copilote de rallye espagnole Laura Salvo est décédée dans un accident mortel lors du Rallye Vidreiro au Portugal. L’accident s’est produit lors de la première étape de la course de samedi. Les organisateurs ont annulé le Rally Vidreiro en l’honneur de Salvo.

Selon Heavy, Miguel Socias conduisait au moment de l’accident. La voiture a quitté la route et est entrée en collision avec un autre véhicule, ainsi qu’un pin. Les médecins sont arrivés sur les lieux de l’accident dans les deux minutes et ont tenté de réanimer Salvo. Cependant, ils l’ont déclarée morte sur les lieux. Socias aurait été hospitalisé à la suite de l’accident pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Infelizmente aconteceu o pior. Un navegadora não resistiu. Laura Salvo. pic.twitter.com/c5rqklrkej – Paulo Araujo (@ PauloAr23028946) 10 octobre 2020

“Laura Salvo, copilote espagnole de 21 ans, est décédée ce matin lors de la première spéciale du Rallye Glassiro Centro de Portugal – Marinha Grande. Un road trip a victimisé le jeune athlète qui accompagnait Miguel Socias lors de cet événement”, a déclaration sur la page Facebook du Rally Vidreiro, qui a été traduite. “Peugeot Sport souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis de la copilote Laura Salva, décédée ce matin des suites d’un accident au Rally Vidreio Centro au Portugal”, a également déclaré l’organisation du sport automobile dans un communiqué.

Le président du Grande Navy Automobile Club a également évoqué l’incident lors du LiveStream du Rallye: “Malheureusement, nous devons signaler un décès dans notre rallye. La concurrente Laura Salvo, qui a concouru en tant que navigateur à la Peugeot Rally Cup Iberica, a subi un accident au début du premier tronçon, décédant finalement.

“Le Grande Navy Automobile Club et ses moyens de secours sont arrivés sur place en deux minutes environ, faisant tout son possible pour sauver le jeune concurrent, essayant de le ressusciter. Les moyens ont conduit la victime dans une zone où un hélicoptère d’urgence médicale pouvait être arrivé, mais le concurrent est finalement décédé sur les lieux. En mon nom et au nom du Navy Automobile Club Grande, adresse mes condoléances à toute la famille, aux amis et à l’équipe des victimes. “

Mallorca Rallye a annoncé le 1er septembre que Socias et Salvo s’associeraient ensemble pour le reste de la saison. Il restait deux événements au calendrier après l’annulation du rallye Princesse des Asturies. Les deux pilotes de rallye avaient déjà concouru ensemble lors du Rallye de Xixona, qu’ils ont remporté, et de la Suzuki Swift Cup. Avant leur partenariat, Salvo avait réussi lors du Rally del Bierzo, au volant d’une Hyundai i20 R5 aux côtés de Surhayen Pernia.