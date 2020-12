Écrivant sur Instagram, la star a déclaré: «J’ai donc toujours essayé de protéger le côté personnel de ma vie.

«Beaucoup de choses sont juste pour moi et mes proches et nous avons choisi de ne pas les partager publiquement. Cependant, je veux maintenant partager de bonnes nouvelles car c’est notre nouvelle à partager – et je vais être honnête, ça commence à ressembler à mon ventre de bière verrouillé est hors de contrôle. Iain et moi attendons un bébé début 2021.

«Il a été difficile de garder une telle bonne nouvelle au silence. Surtout les moments où je devais manquer de radio en direct pour tomber malade dans une poubelle ou mon penchant pour un bol de purée de pommes de terre le matin. Je n’avais pas la gueule de bois comme tout le monde pensait … En fait, j’étais complètement sobre en train de filmer toute la série de Celeb Juice, ce qui est tout à fait l’éloge!

“Nous apprécierions que notre vie privée soit respectée, mais nous voulions juste répandre un peu d’amour et un rappel de la beauté de la vie

Cela survient des heures après la publication de rapports, le couple s’était marié en secret.

Selon un certificat de mariage obtenu par The Sun, le présentateur, 35 ans, et Stirling, 32 ans, se sont mariés lors d’une cérémonie humaniste à l’hôtel de ville de Dublin le 11 novembre.

Le document indique que le demi-frère de Laura, Adam McIvor, et la sœur de Iain, Kirsten Stirling, ont agi comme témoins.

La cérémonie aurait été conforme aux directives de niveau 5 de l’Irlande – avec seulement 25 invités autorisés.

Une source a déclaré au Sun: «Iain et Laura sont tellement amoureux, ils voulaient vraiment se marier le plus tôt possible.

«Bien que les circonstances ne soient pas idéales, ce fut une journée tellement romantique.»

Whitmore, qui joue également dans Celebrity Juice, a grandi à Dublin, ce qui était probablement l’une des raisons pour lesquelles le couple s’y est lié.

Des représentants du couple ont été contactés pour commentaires.

Cela vient après que Stirling, qui fait la voix off pour Love Island, ait été repéré portant une alliance pour apparaître dans l’épisode Loose Men de Loose Women d’ITV le mois dernier. L’émission spéciale a été diffusée pour marquer la Journée internationale des hommes.

Whitmore porte une bague de fiançailles depuis avril. Le couple se serait fiancé plus tôt cette année lors du tournage de Love Island en Afrique du Sud.

Un ami de la famille a déclaré: «Ils ne pourraient pas être plus heureux. Nous sommes ravis pour eux. Il y avait manifestement pensé pendant un moment, alors qu’il créait la bague et le jaune est sa couleur préférée.

Le couple se serait rencontré en 2016 – mais leur amitié est devenue romantique un an plus tard.