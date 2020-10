Whitmore l’a remplacée en tant qu’animatrice de l’émission de rencontres ITV2 en décembre dernier après que Flack se soit retiré à la suite d’une accusation d’agression.

Elle a déclaré au podcast Women’s Health Going for Goal: “ Je pense qu’à l’époque je ne m’en suis pas occupé parce que je n’étais probablement pas dans une position où je pouvais, parce que je faisais toujours cette émission (Love Island) et je ne l’ai vraiment pas fait. Je ne sais pas … Je n’ai jamais perdu quelqu’un dans mon groupe d’amis qui soit si jeune.

(Laura Whitmore sur la dernière série de Love Island / ITV)

«C’est dur, je serais taguée dans quelque chose par un compte fan de Caroline et je pense que c’est Caroline et c’est seulement maintenant que ça m’a frappé, ce n’est pas elle.

Elle a ajouté: “ Je pense que c’est normal de faire un deuil en privé si vous choisissez de … J’ai trouvé cela vraiment difficile parce que (la mort de Caroline) était si publique, c’est pourquoi le verrouillage était vraiment génial si je suis honnête parce que j’avais cette vie privée et J’ai eu ce temps.

Whitmore a déclaré qu’elle avait appris l’importance de tenir tête aux trolls sur les réseaux sociaux et a ajouté: «Je me sens plus forte en parlant, en communiquant et en réalisant que nous sommes tous vulnérables.

Caroline Flack – En images

2019

Caroline Flack en tant qu’animatrice de Love Island

ITV

2014

Caroline Flack dans Strictly Come Dancing

BBC / PA

2015

Caroline Flack héberge brièvement The X Factor

Production Thames / Syco pour ITV

2019

Caroline Flack participant aux Brit Awards à l’O2 Arena, Londres.

Pennsylvanie

2019

Caroline Flack et Lewis Burton quittant le restaurant Bagatelle après avoir célébré son 40e anniversaire

SplashNews.com

Caroline Flack assiste aux Brits Awards 2018 After Party organisée par Warner Music Group, Ciroc et British GQ au Freemasons Hall le 21 février 2018 à Londres, en Angleterre.

Dave Benett

2018

Caroline Flack participant aux Brit Awards à l’O2 Arena, Londres.

Pennsylvanie

2018

Roxie Nafousi et Caroline Flack assister au lancement de la table Tanqueray n ° 10 à Dalloway Terrace hébergé par Gizzi Erskine

Dave Benett

2018

Caroline Flack participant à la National Television Awards tenue à l’O2 Arena de Londres.

Pennsylvanie

2017

Caroline Flack assiste à un dîner intime organisé par Henry Holland et Andrew Nugent pour célébrer la collection House of Holland Resort 18 et la collaboration avec le vin Bird In Hand au Carousel London

Dave Benett

2017

Caroline Flack participant à la Fashion Awards tenue au Royal Albert Hall, Londres.

Pennsylvanie

2017

Caroline Flack arrivant au Gala ITV tenu au London Palladium

.

2017

Caroline Flack participant aux Glamour Women of the Year Awards

Pennsylvanie

2017

Holly Willoughby et Caroline Flack assistent à l’after party des Warner Music et des Ciroc Brit Awards

Dave Benett

2017

Caroline Flack assiste à la InStyle EE Rising Star Party avant les EE BAFTA Awards à la Brasserie Ivy Soho

Dave Benett

2017

Caroline Flack assiste au cocktail du National Television Awards à l’O2 Arena

Dave Benett

2017

Scarlett Moffatt et Caroline Flack assistent aux National Television Awards

.

2016

Caroline Flack et Jamie Cullum assistent au lancement de l’appel d’hiver Help Refugees “ Choose Love ” avec Jamie Cullum et ses amis au Jazz Cafe

Dave Benett

2016

Caroline Flack animatrice de Love Island

ITV

2016

Caroline Flack assiste à la House Of Fraser British Academy Television Awards 2016 au Royal Festival Hall

.

2016

Caroline Flack et Angela Scanlon assister à la 21e National Television Awards à l’O2 Arena

Dave Benett

2015

Caroline Flack assiste à la cérémonie des Cosmopolitan Ultimate Women Of The Year Awards au One Mayfair

Dave Benett

2015

Caroline Flack participant au Gala ITV au London Palladium.

Pennsylvanie

2015

Caroline Flack arrivant pour la fierté de la Grande-Bretagne Awards à Grosvenor House, Park Lane, Londres.

Pennsylvanie

2015

Caroline Flack à The X Factor Auditrions à Manchester avec Olly Murs

Courrier quotidien

2015

Caroline Flack participant aux auditions X Factor tenues à Wembley Arena

Pennsylvanie

2015

Caroline Flack héberge X Factor avec Olly Murs

ITV

2015

Caroline Flack arrivant pour les Brit Awards à l’O2 Arena, Londres

Pennsylvanie

2015

Caroline Flack sur le podium lors de la Fashion for Relief un défilé de charité

Pennsylvanie

2014

Pasha Kovalev et Caroline Flack dans Strictly Come Dancing

BBC

2014

Pasha Kovalev et Caroline Flack dans Strictly Come Dancing

BBC

2014

Pasha Kovalev et Caroline Flack dans Strictly Come Dancing

BBC

2014

Pasha Kovalev et Caroline Flack dans Strictly Come Dancing

BBC

2014

Pasha Kovalev et Caroline Flack dans Strictly Come Dancing

BBC

2014

Caroline Flack dans Strictly Come Dancing

BBC

2014

Laura Whitmore et Caroline Flack assistent aux Glamour Women of the Year Awards à Berkeley Square Gardens

Dave Benett

2014

La soirée de presse “I Can’t Sing! The X Factor Musical” au London Palladium

Dave Benett

2014

Campagne Lift Lives for Good d’Oxfam

Rankin / PA

2014

Les Brit Awards

Dave Benett

2013

Caroline Flack assiste à la cérémonie des Cosmopolitan Ultimate Women of the Year Awards au Victoria & Albert Museum

.

2013

Le lancement de The Vinyl Collection organisée par Annie Mac et de l’album AMP 2013 au W ​​London – Leicester Square

Dave Benett

2013

Fête à Wyld au W ​​London Leicester Square après les NME Awards

Dave Benett

«Parfois, vous pensez que lorsque vous êtes dans cette industrie – ‘oh, vous devez avoir une peau épaisse’ – que j’ai probablement un peu développée. Mais c’est normal de se sentir triste et c’est normal que quelque chose vous assomme, et c’est normal de parler et de dire «en fait j’en ai assez». »

Whitmore a déclaré qu’elle avait également fait face à la perte d’un membre de sa famille récemment, ajoutant: «Ce fut une année difficile pour tant de gens, et beaucoup de gens ont perdu des gens avant l’heure.

«Mon cousin est décédé d’un coronavirus pendant le verrouillage, il n’était que dans la quarantaine, en Irlande.»

L’interview complète de Laura Whitmore est sur le podcast Women’s Health Going for Goal, disponible dès maintenant.

Pour une assistance confidentielle, appelez Samaritans au 116123 ou envoyez un e-mail à jo@samaritans.org