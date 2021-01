Laura Zapata continue de dénoncer les mauvais traitements qu’elle a subis dans l’asile où sa grand-mère était prise en charge, et après avoir révélé que Doña Eva Mange était en très mauvaise santé pour cette raison, elle a désormais recours à tous les moyens pour lui procurer un concentrateur d’oxygène.

“Bonjour. J’ai besoin d’un concentrateur d’oxygène car celui que possède ma grand-mère doit être calibré !!! Et le propriétaire de l’asile me dit qu’ils “n’ont ni à louer, ni à vendre, car ce n’est ni un hôpital ni un magasin”, a écrit l’actrice sur les réseaux sociaux.

Après son message d’alerte, Zapata a également accordé une interview pour l’émission Venga la Alegría où il a avoué qu’il n’avait pas eu l’occasion de quitter la chambre de l’asile où se trouve la grand-mère de Thalía aussi parce qu’il ne voulait à aucun moment la laisser seule. .

Plus tard, et au bord des larmes, Laura a avoué: «Oui, oui, comme vous pouvez le voir, c’est un enfer, un enfer, au lieu de me trouver des gens qui reconnaissent leur erreur, ils me menacent, à propos de l’appareil que j’ai demandé … mais non, «ils n’avaient rien». Et puis en faisant l’histoire, je me souviens que lorsque nous les avons sortis pour la première fois, le médecin a débouché le concentrateur et a cassé le couvercle ».

Ensemble, la célèbre méchante du feuilleton a assuré qu’après sa plainte publique concernant les soins médiocres que sa grand-mère avait reçus, ils l’avaient mise mal à l’aise dans cet asile.

«D’une manière ou d’une autre, ils veulent que nous partions d’ici, mais je ne peux pas y aller parce que je ne vais pas faire sortir ma grand-mère d’ici et l’infecter par Covid», dit-il.

Enfin, Laura Zapata n’a pas manqué l’occasion de se rappeler qu’elle a déjà entamé une procédure judiciaire pour tous ces méfaits. «Il y a déjà un dossier ouvert à ce sujet, contre l’infirmière et son responsable, mais il semble qu’ici il y ait beaucoup d’irresponsabilité.

