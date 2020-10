Le Grand Ole Opry organise sa 12e émission annuelle «Opry Goes Pink» pour soutenir la lutte contre le cancer du sein le 24 octobre, et la programmation de cette année comprend Lauren Alaina, Little Big Town et Rita Wilson avec Victoria Shaw et Erin Kinsey. L’émission sera la 4797e émission consécutive du samedi soir de l’Opry et sera diffusée en direct sur les chaînes de télévision Circle et Gray, ainsi que sur DISH Studio Channel 102, Sling TV et d’autres chaînes de télévision affiliées à 19 h.

L’Opry peut également être entendu sur 650 WSM-AM, wsmonline.com et SiriusXM: Willie’s Roadhouse, et un flux compagnon hébergé par Carly Pearce diffusera les pages YouTube, Twitter et Facebook de Circle All Acess. L’émission annuelle est un partenariat entre l’Opry, Susan G. Komen et Komen Central Tennessee dans la lutte contre le cancer du sein, et pendant l’émission, les auditeurs en apprendront davantage sur la lutte contre le cancer du sein et le travail de Susan G. Komen. Les fans seront également invités à faire un don à la cause.

Un nombre limité de 1 100 participants est prévu conformément aux plans opérationnels élaborés en collaboration avec le Département de la santé publique de Nashville. Les mesures comprennent des sièges socialement éloignés, des masques obligatoires pour tous les invités et le personnel et des pratiques de nettoyage améliorées.

En plus de se produire à l’Opry samedi, Wilson a partagé sur son compte Instagram qu’elle travaillait sur une autre initiative pour aider à lutter contre le cancer du sein. «1 femme sur 8 aux États-Unis recevra un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie», a-t-elle partagé dans un article récent. “J’étais l’un d’entre eux. Je suis ravi de travailler sur quelque chose qui apportera espoir et réconfort à toutes les personnes confrontées au cancer du sein.” Dans son dernier article, Wilson a révélé ses multiples collaborateurs sur son projet, parmi lesquels Dolly Parton, Monica, Jordin Sparks et Sara Evans.

Alaina a déclaré au podcast Biscuits & Jam de Southern Living que jouer au banjo au Grand Ole Opry était le rêve d’enfance de son père. Le père d’Alaina est issu d’une famille de musiciens et le duo s’est produit ensemble à plusieurs reprises au fil des ans, dont un spectacle à l’Opry, qui a été un moment majeur pour tous les deux.

“J’ai joué le Grand Ole Opry des tonnes de fois, et mon père, je crois, y a joué avec moi deux ou trois fois”, a expliqué Alaina. “C’est assez spécial.”

La jeune femme de 26 ans a ajouté qu’elle “n’oubliera jamais” la première fois qu’elle a joué à l’Opry, lorsque son père “a pleuré comme un bébé”. “Il était dans l’armée, c’est un homme macho dur, mais pas quand il s’agit de sa petite fille”, dit-elle. “Je peux faire pleurer mon papa à tout moment.”