Après s’être remise d’une paire d’orteils cassés, Lauren Alaina est restée occupée chez elle à Nashville pendant la quarantaine pour décorer sa nouvelle maison, qu’elle a récemment partagée avec PEOPLE. La propriété de 2200 pieds carrés comprend beaucoup d’espace de vie, une pièce pour Alaina pour travailler sur la musique et un placard dont toute fille rêverait.

“J’en suis très fier”, a déclaré Alaina. “Je l’ai eu en février et j’ai passé toute la quarantaine à le préparer. C’est la seule bénédiction que j’ai eue – j’ai pu être à la maison et rassembler ma maison, et je suis vraiment, vraiment Fier de ça.”

L’un des biens les plus précieux de la chanteuse est un tapis fabriqué à partir de la peau d’une vache bien-aimée de la famille qui lui a été laissée par son défunt beau-père. «Mon beau-père l’aimait, et quand elle est décédée, il en a fait un tapis, puis quand il est décédé, je l’ai héritée, parce que j’aimais ce tapis», dit-elle. “J’étais toujours obsédé par ça, et il a dit à ma mère qu’il voulait que je le porte. C’est l’une de mes choses préférées dans toute la maison.”

Parmi les autres points forts, citons le tourne-disque de la grand-mère d’Alaina, qui «fonctionne réellement», des œuvres d’artistes de Nashville, notamment un tableau de Dolly Parton, une paire de bottes de cowboy qu’Alaina portait sur American Idol et ses nombreuses distinctions, dont un trophée que ses amis lui avaient fait après elle. apparition sur Dancing With the Stars l’année dernière. La jeune femme de 25 ans a un certain nombre de plaques professionnelles et de trophées exposés dans sa salle de musique, y compris son prix de l’Académie de la musique country 2018 pour la nouvelle chanteuse, qu’Alaina appelle «la plus haute réalisation que j’ai faite dans ma carrière».

Elle pourrait bientôt ajouter de nouveaux trophées à son étagère, ayant récemment sorti un nouvel EP, Getting Over Him.

“La musique est ma bouée de sauvetage”, a déclaré Alaina dans un communiqué. “La musique me tire littéralement de tout ce que j’ai vécu [career, heartbreak, family, self-worth, love] et je me sens vraiment habilité avec cette musique. J’ai l’impression que cette musique montre ma croissance personnelle et ma croissance émotionnelle », a-t-elle poursuivi.« Cet EP de chansons consiste à m’aimer à travers d’autres personnes qui ne m’aiment pas et ne restent pas avec moi. Il s’agit de ma capacité à retrouver la même fille confiante dont j’ai parlé sur Road Less Traveled et à conserver cette confiance. Je peux célébrer ça avec cette musique, et je suis tellement excitée. J’ai hâte que les fans l’entendent. “