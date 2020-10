C’était un si grand moment. Et certainement, comme vous le dites, pour les gens qui connaissent la bande dessinée, c’est le moment où le Père Gabriel aurait quitté cette terre. Et heureusement, pour nous, ce n’est pas le cas. C’était tellement amusant de tourner ça avec Seth. Ce moment me réchauffe tellement le cœur, car le grand acteur qu’il est, il communique tellement. Il n’était pas écrit que le père Gabriel avait en quelque sorte ri ou quoi que ce soit quand il a retrouvé Maggie, et c’était juste contagieux. Comme, son énergie est complètement contagieuse. Les retrouvailles, et tout ce qui était sur l’épisode, a été si éclairé par sa réaction à moi, a été tellement illustré par sa réaction. Maggie revient, et juste la légèreté et la pause, le soulagement et le souffle de peut-être que les choses vont bien se passer en ce moment. Quand nous voyons que le groupe est dans une situation désespérée et qu’ils ont traversé l’enfer, et que nous sommes sur le point de perdre le père Gabriel et qui sait qui d’autre, nous tournons en quelque sorte ce coin et il y a une autre possibilité qui me semble – le lire et le jouer et le regarder ensuite – juste pour [The Walking Dead], et c’était génial. Il rit; lui et moi avons plaisanté en disant que nous devions gérer ma ligne. Parce que j’avais une ligne dans l’épisode et que je n’arrêtais pas de plaisanter: “ Oh, non, je suis parti depuis un moment. Nous ferions mieux de gérer ma ligne.