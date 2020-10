Lauren Jauregui parle de sa relation avec Camila Cabello | .

La chanteuse Lauren Jauregui enfin il a parlé de la supposée histoire d’amour qu’il a eue avec Camila Cabello il y a quelques années et a fait connaître son point de vue sur tout ce qui a été mentionné à ce sujet.

Lauren Jauregui a avoué qu’elle se sentait vraiment mal à l’aise avec les fanfictions sur elle et son partenaire, car elles la faisaient se sentir comme une harceleur.

Jusqu’à présent et depuis deux ans, le groupe Fifth Harmony est en état de séparation temporaire ou plutôt en période d’essai pour voir si leur carrière solo vient de commencer.

Camila Cabello a été l’un des membres qui a eu le plus de succès en tant que soliste, tandis que Lauren Jauregui Il a une carrière solo discrète, cependant, il nous a également donné un moment occasionnel en tant que militant dont il faut tenir compte.

Le nom des deux d’entre eux a toujours été très populaire sur les réseaux sociaux, car pendant leur séjour dans le groupe, il a toujours été dit qu’ils avaient une possible relation amoureuse.

Un “ shippeo ” qui est arrivé comme inoffensif pour ses adeptes, mais que pour Jauregui C’est devenu traumatisant, car c’est ainsi qu’il l’a raconté au podcast de Becky G, In the room.

Les gens croyaient que Camila et moi étions ensemble, ce qui me mettait assez mal à l’aise. Mais beaucoup, parce que j’étais «queer», mais elle ne l’était pas, ce qui me faisait me sentir comme un prédateur. Le type d’histoires ou d’articles que j’ai vus publiés me positionnait comme l’agresseur qui essayait de «changer» Camila. J’ai toujours été celui avec «l’énergie masculine» sur scène, ce qui m’a mis mal à l’aise parce que je ne m’identifie pas comme tel », la chanteuse.

Après tant de rumeurs, à la fin, tout n’était que dans les commentaires, puisque cette supposée histoire d’amour n’a jamais existé, cependant, quelque chose à l’intérieur de Jauregui a changé.

Cela l’a tellement affecté que même le type d’interactions qu’il avait avec d’autres femmes a ensuite muté.

Je ne voulais pas leur donner l’impression que je les regardais avec cette intention », a-t-il souligné.

Lauren a été victime d’un stéréotype LGTB + commun et trompeur qui signale à la personne «queer» qu’elle se sent automatiquement attirée par quelqu’un qui, malheureusement, ne lui correspond pas.

Et est-ce qu’en réalité, Lauren Jauregui a seulement considéré Camila Cheveux un bon ami, quelque chose que des millions de personnes ont malheureusement mal compris.

Lauren Michelle Jauregui Morgado a ajouté pour la deuxième saison de l’émission télévisée The X Factor à Greensboro, Caroline du Nord avec la chanson “If I Ain’t Got You” et a réussi à obtenir les quatre oui des juges, ce qui lui a permis allez au bootcamp.

Jauregui elle a chanté “ET” pendant le premier tour du bootcamp mais malheureusement sa nervosité a empêché une bonne performance et au second tour du bootcamp, elle a affronté le groupe Sister C avec la chanson “These Arms Of Mine”, en cours d’élimination.

Jauregui a été rappelée sur scène avec Dinah Jane, Ally Brooke, Camila Cabello et Normani Kordei pour former le groupe de filles qui est devenu plus tard connu sous le nom de “Cinquième Harmonie”, se qualifiant ainsi pour la catégorie “Groupes”.

Pendant la scène de la House of Judges, les filles ont chanté “Impossible” de Shontelle et ont été sélectionnées pour les galas en direct, sponsorisées par Simon Cowell et le groupe a signé un accord conjoint avec Syco Music, propriété de Simon Cowell, et Epic. Records, le label de LA Reid, après avoir terminé troisième de l’émission.

Et c’est ainsi que le 22 octobre 2013, ils ont sorti le premier album de leur EP Better Together et la première semaine, ils ont atteint la sixième place du classement américain Billboard 200, leur premier single “Miss Movin ‘On” est entré dans le classement. du Billboard Hot 100 et a été certifié or aux États-Unis.

