Le chanteur / compositeur Mac Davis est “gravement malade” après avoir subi une opération cardiaque, a annoncé sa famille dans un communiqué lundi. “Nous sommes désolés d’annoncer que le légendaire chanteur / compositeur Mac Davis est gravement malade après une opération cardiaque à Nashville”, lit-on dans le message. “Votre amour et vos prières seront profondément appréciés en ce moment. #PrayForMacDavis. Merci, The Davis Family.”

Né à Lubbock, Texas, Davis a déménagé à Atlanta après le lycée où il a organisé un groupe de rock and roll appelé les Zots et a fait deux singles pour OEK Records. Il était directeur régional à la maison de disques Vee Jay et était également directeur régional pour Liberty Records avant de travailler pour la société de Nancy Sinatra, Boots Enterprises, Inc. C’est là qu’il a fait ses débuts en tant qu’auteur-compositeur, travaillant sur un certain nombre de chansons. enregistré par plusieurs artistes dont Elvis Presley, qui a chanté «In the Ghetto» de Davis, «Don’t Cry Daddy» et «Memories».

Nous sommes désolés d’annoncer que le légendaire chanteur / compositeur Mac Davis est gravement malade après une opération cardiaque à Nashville.

Votre amour et vos prières seront profondément appréciés en ce moment. #PrayForMacDavis 🙏 Merci, La famille Davis – Mac Davis (@ OfficialMDavis1) 28 septembre 2020

En 1970, Davis a signé avec Columbia Records et a commencé à sortir sa propre musique, devenant un succès croisé avec des chansons comme “Baby, Don’t Get Hooked on Me” et “Stop and Smell the Roses”. Il a également travaillé comme acteur et est apparu dans plusieurs films et a animé sa propre émission de variétés sur NBC, The Mac Davis Show, de 1974 à 1976. Avec Presley, Davis a également écrit des chansons pour des artistes tels que Nancy Sinatra, Kenny Rogers et The First Edition, Bobby Goldsboro et Vikki Carr.

En 1974, Davis a été nommé artiste de l’année ACM et en 1998, il a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Il a été intronisé au Nashville Songwriter’s Hall of Fame en 2000 et au National Songwriters Hall of Fame à New York.

Après l’annonce de la nouvelle de son opération, Davis a reçu plusieurs messages de fans et de membres de la communauté de la musique country, dont Dolly Parton, qui a tweeté le hashtag #PrayForMacDavis.