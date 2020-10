L’entraîneur d’athlétisme américain Alberto Salazar purge actuellement une interdiction de dopage de quatre ans. Cela découle de violations telles que “le trafic de testostérone, la falsification du processus de contrôle du dopage et l’administration de perfusions inappropriées de L-carnitine, une substance naturelle qui convertit les graisses en énergie”, a déclaré l’agence antidopage dans un communiqué au New York. Fois. Le journaliste indépendant Matt Hart a cassé l’histoire de Salazar faisant l’objet d’une enquête pour tricherie, et il l’examine de plus près dans son nouveau livre Win at All Costs: Inside Nike Running and its Culture of Deception, qui est maintenant disponible. PopCulture.com a eu la chance de parler à Hart de son nouveau livre et il a révélé pourquoi cette histoire «devait être racontée».

“En tant qu’athlète et journaliste qui a couvert ce rythme, je m’y suis profondément intéressé depuis l’ère Lance Armstrong”, a déclaré Hart exclusivement à PopCulture. “Je me sentais tellement escroqué par tout ça. J’avais été un tel fan.” Dans le livre, Hart explique comment il a pu obtenir un document volé à une source confidentielle sur l’enquête sur Salazar et Nike, qui a commencé le voyage pour lui pour trouver la vérité. Il a contacté le New York Times et d’autres publications pour voir s’ils seraient intéressés à ce qu’il écrive une histoire à ce sujet.

«Je savais que j’avais quelque chose d’unique qui n’était pas du domaine public», a ajouté Hart. «En lisant le document, j’ai été choqué et j’ai commencé à tendre la main à tous les acteurs impliqués pour voir qui allait m’élaborer et me parler davantage», a déclaré Hart qui a écrit une histoire dans le New York Times en 2017. Hart a ensuite regardé fixement une relation avec Adam et Kara Goucher, deux coureurs qui ont participé aux Jeux olympiques et qui ont travaillé avec Salazar.

Gagner à tout prix: à l’intérieur de Nike Running et sa culture de la tromperie détaille le temps de Salazar chez Nike alors qu’il était l’entraîneur-chef du projet Nike Oregon à Portland, Oregon. Il aurait fait pression sur les athlètes pour qu’ils prennent de la drogue, y compris Kara Goucher, qui a affirmé que Salazar l’avait fait pression pour qu’elle prenne des médicaments contre la thyroïde pour perdre du poids pendant sa grossesse en 2010.

“Les interviews de Kara sont souvent tristes”, a déclaré Hart. «Elle a vécu tellement de choses avec ce programme et ces gens qu’elle considérait comme une famille. Alberto était comme un père pour elle… Il y a eu des moments où elle ne pouvait pas tenir le coup. Au départ, quand elle est allée à l’USADA (Agence américaine antidopage) elle a dit qu’elle avait l’impression de les trahir, et il y a un amour profond là-bas à un moment donné. “

Salazar ferait ce qu’il pouvait pour que ses athlètes deviennent les meilleurs au monde. Cependant, en raison de sa manière présumée de faire les choses, cela a conduit à son interdiction à vie. Hart n’a jamais eu l’occasion de parler à Salazar mais ne pense pas qu’il reviendra à l’entraînement.

“Pour être assez direct, je pense que sa carrière d’entraîneur est terminée”, a déclaré Hart. “Même s’il s’en tire sur la base des allégations de Mary Cain de violence physique et émotionnelle, je ne pense pas qu’il sera le bienvenu. . Je ne pense pas qu’un jeune athlète aura hâte de s’inscrire pour qu’il les entraîne. Ce sera vraiment intéressant de voir ce que fait Nike. Je n’ai eu aucune indication qu’il n’ait pas été payé par Nike. Ils ont juré de l’aider à se défendre. Ils le soutiennent toujours comme ils le font parfois avec leurs athlètes légendaires… Mais je pense que sa carrière d’entraîneur est terminée. “