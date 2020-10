L’auteur de Game of Thrones, George RR Martin, a une fin légèrement différente pour le personnage préféré des fans Hodor dans ses livres. L’auteur travaille toujours sur la série de romans A Song of Ice and Fire, sur laquelle était basé Game of Thrones de HBO. Dans une interview pour un nouveau livre sur les coulisses, Martin a révélé que la tristement célèbre finale de “tenir la porte” de Hodor sera en fait un peu différente dans ses deux prochains livres, The Winds of Winter et A Dream of Spring.

Martin s’est entretenu avec le journaliste James Hibberd pour son nouveau livre Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones et l’histoire officielle inédite de la série épique. Il a discuté d’un large éventail de choses qui seront différentes ou identiques dans ses livres, admettant que même les points de l’intrigue qui sont censés être ses propres créations ne seront pas exactement les mêmes dans les livres. Un bon exemple est la mort de Hodor, qui, selon les showrunners David Benioff et DB Weiss, venait directement de Martin. Martin a dit à Hibberd à quoi ressemblerait la mort de Hodor dans les livres, mais juste avertissement: c’est objectivement un spoiler.

“Je pensais qu’ils l’ont très bien exécuté, mais il y aura des différences dans le livre”, a déclaré Martin. «Ils l’ont fait très physiquement – ‘tenez la porte’ avec la force de Hodor. Dans le livre, Hodor a volé l’une des vieilles épées de la crypte. Bran a fait une guerre à Hodor et a pratiqué avec son corps, parce que Bran avait été entraîné à Donc dire à Hodor de «tenir la porte», c’est plutôt «tenir cette passe» – le défendre quand des ennemis arrivent – et Hodor se bat et les tue. Un peu différent, mais la même idée. “

Les showrunners connaissaient probablement cette distinction, mais ont tout de même fait le choix de s’éloigner de la vision de Martin aux fins de la série. Le producteur Dave Hill a déclaré: “Pour notre objectif, tenir la porte est visuellement meilleur, surtout parce que nous avons tellement de combats.”

Dans le récit de Martin, cependant, avoir Bran se battre avec un corps qui n’est pas le sien joue un peu mieux dans la magie et la mythologie – en particulier dans les livres où ces éléments sont plus étoffés. Le livre le plus récent de la série, A Dance With Dragons, met un accent particulier sur les coûts et les limites des capacités de Bran en tant que warg, vert et tout ce qu’il est en train de devenir.

Martin travaillerait dur sur The Winds of Winter, rapportant via son blog qu’il avait fait des progrès constants tout en s’auto-isolant pendant la pandémie de coronavirus. Martin a longuement parlé des livres, de l’émission et de son processus de création dans Fire Cannot Kill a Dragon, qui est maintenant disponible en formats papier, eBook et livre audio.