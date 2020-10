Les fans de Game of Thrones ont eu un nouveau regard dans les coulisses du spectacle loué cette semaine dans le nouveau livre de James Hibberd, Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones et l’histoire officielle inédite de la série épique. Hibberd a compilé de vastes entretiens avec des écrivains, des producteurs, des réalisateurs et des acteurs de l’émission pour son livre. Il s’est également entretenu avec l’auteur George RR Martin, qui s’est souvenu du moment où il s’est rendu compte que Game of Thrones était complètement différent de ses romans, A Song of Ice and Fire.

Martin a déclaré que c’était lors de la reprise de l’épisode pilote de Game of Thrones qu’il s’est rendu compte qu’il n’obtiendrait pas beaucoup de créativité dans la série. Il se souvient avoir été sur le plateau quand “une crise s’est produite. Le réalisateur a appelé [showrunners David Benioff and Dan Weiss] plus, et ils avaient une discussion à environ dix mètres sur la façon de le gérer. Et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé que mon bébé n’était plus entièrement mon bébé, parce que je ne faisais pas partie de cette discussion. “

«Le réalisateur parlait à Dan et Dave», a poursuivi Martin. “Personne ne disait: ‘George, viens nous dire ton opinion.”

Martin avait lui-même une carrière de scénariste télévisuel bien avant d’écrire A Song of Ice and Fire, et il savait comment l’entreprise fonctionnait. Il a dit qu’il ne le prenait pas personnellement, mais il se souvenait de la triste douleur d’avoir réalisé que ce projet était hors de ses mains.

“Je n’ai pas fait de colère ou quoi que ce soit,” dit-il. «Je viens juste de réaliser: j’ai donné mon bébé en adoption et maintenant il y a une conférence parents-enseignants et je ne suis pas invité.

La citation provient d’une conversation que Hibberd et Martin ont eue dans un restaurant calme, bien qu’il ne soit pas clair si c’était avant ou après la diffusion de Game of Thrones Saison 8. Quoi qu’il en soit, les fans ont sauté sur cette citation en ligne, condamnant Benioff et Weiss pour avoir laissé Martin hors de la conversation. Martin lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne leur en voulait pas de leur distance, car il sait que diriger une émission de télévision est difficile. Il a également reconnu qu’il était occupé pendant ce temps à essayer de terminer sa série de livres avant que l’émission ne puisse la rattraper.

Presque tous ceux qui ont parlé à Hibberd ont abordé le moment charnière où il est devenu clair que le prochain livre de Martin ne serait pas terminé à temps pour que la série l’adapte. Même les dirigeants de HBO ont fait remarquer leur «angoisse» et leur anxiété face au problème. Martin, comme toujours, a été franc et vulnérable en admettant que le succès de l’émission a contribué à un blocage créatif de sa part.

Aujourd’hui, cependant, Martin est isolé dans une cabine privée où il rapporte qu’il fait des progrès constants sur le prochain livre de sa série, Les vents de l’hiver. Martin a même expliqué à Hibberd en quoi ses livres différeraient de la fin de la série. Fire Cannot Kill a Dragon est maintenant disponible en formats papier, eBook et livre audio.