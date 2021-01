S

Les autoroutes de mart «présentent un risque permanent de décès futurs», a conclu un coroner à la suite d’une enquête sur la mort de deux hommes sur un tronçon de la M1 sans épaule dure.

Le coroner a également appelé à une révision urgente des routes qui présentent un risque de décès.

La nouvelle est survenue moins d’un an après la mort de Jason Mercer, 44 ans, et d’Alexandru Murgeanu, 22 ans, sur la M1 dans le Yorkshire du Sud le 7 juin 2019.

David Urpeth, le coroner de Sheffield, a déclaré que la principale cause de la mort était la conduite imprudente de Prezemyslaw Szuba, un chauffeur de camion qui est entré en collision avec leurs véhicules, qui étaient à l’arrêt dans la voie intérieure.

En enregistrant un verdict de meurtre illégal, M. Urpeth a cependant déclaré: «Il est clair qu’un manque de rigueur a contribué à cette tragédie.»

Il a ajouté qu’il écrirait à Highways England et à Grant Shapps, le secrétaire aux transports, pour demander un examen, en disant: «Je crois que les autoroutes intelligentes, dans l’état actuel des choses, présentent un risque permanent de décès.

M. Mercer, de Rotherham, et M. Murgeanu, de Mansfield, avaient échangé des détails après une collision près de Sheffield en juin 2019.

Les deux hommes étaient à l’arrêt dans la première voie lorsque leurs véhicules ont été heurtés par Szuba.

Szuba a été emprisonné pendant 10 mois en octobre de l’année dernière après avoir reconnu avoir causé la mort de M. Mercer et de M. Murgeanu par une conduite imprudente.

Lundi, le coroner a déclaré lors d’une enquête à la mairie de Sheffield: «Je crois que les autoroutes intelligentes, dans l’état actuel des choses, présentent un risque continu de décès futurs.

M. Urpeth a déclaré que ce n’était pas son rôle de mener une enquête publique sur les autoroutes intelligentes, mais a souligné un certain nombre de domaines qui, selon lui, devraient être pris en compte par le gouvernement et Highways England.

Il a déclaré que cela incluait la lutte contre la confusion parmi les conducteurs sur ce qu’il fallait faire sur une autoroute intelligente, d’autant plus que de nombreux tronçons alternent entre la course «traditionnelle» et «intelligente».

M. Urpeth a déclaré qu’il était clair avec le recul que MM. Mercer et Murgeanu auraient dû continuer vers un refuge sur l’autoroute, qui se trouvait à environ un mille plus au nord, plutôt que d’échanger des détails sur le côté de la voie en direct.

Mais il a déclaré: «Bien que peu judicieux, je pense que leur décision était compréhensible.»

M. Urpeth a déclaré qu’il ne se souvenait pas avoir vu une forme quelconque d’éducation du public sur la façon d’utiliser les autoroutes intelligentes, affirmant qu’il s’agissait d’une «triste mise en accusation» des personnes chargées de fournir ces informations.

Claire, l’épouse de M. Mercer, qui est devenue une militante contre les autoroutes intelligentes, a pleuré au tribunal lorsque le coroner a déclaré que le manque d’épaule dure avait contribué à la mort de son mari.

À l’extérieur de la mairie, elle a déclaré: «Cela ne fait que répéter ce que nous disons depuis des mois – à quel point ces routes sont dangereuses.

«Ce n’était pas le résultat que nous attendions, mais c’est très bienvenu et cela va aider la campagne.»

Elle a dit plus tard: «C’était un choc. Nous avons toujours su que nous avions raison, mais d’entendre quelqu’un d’autre le dire et dans ce contexte et avec ce pouvoir derrière eux.

L’audience d’une journée a appris comment la tragédie s’est produite le 7 juin 2019 après une légère collision entre une Ford Focus conduite par M. Mercer, de Rotherham, South Yorkshire, et une Ford Transit conduite par M. Murgeanu, qui vivait à Mansfield, Nottinghamshire, mais était originaire de Roumanie.