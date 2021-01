Après un arrêt de 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, l’univers cinématographique Marvel Son arrivée tant attendue sur le petit écran commence cette année, si cela peut continuer à être une bonne analogie lorsque l’on parle de plateformes de streaming comme Disney Plus.

La maison de la souris a rendu compte en décembre de l’ensemble du menu qu’elle prévoit pour son service de séries et de films pour les années à venir, avec lequel elle avait atteint plus de 84 millions d’abonnés malgré peu de nouveaux contenus qui finissaient pratiquement par être dans les saisons du Mandalorien.

Mais maintenant enfin, après les retards du virus, Marvel commencera à présenter sa série, Commençant par Wandavision le 15 janvier prochain.

La série semble en fait être le grand axe de construction de sa Phase 4, cette période inconnue qui devrait éclairer l’avenir de la franchise après Fin du jeu et la fin de la saga Infinity et Thanos en tant que rival.

De nombreuses inconnues restent à révéler dans les années à venir (Comment et quand les X-Men seront-ils introduits dans le MCU? Comment l’arrivée prévue de The Fantastic 4 déjà confirmée sera-t-elle abordée?). L’achat de FOX déjà en 2019 a ouvert des fenêtres qui semblent nourrir La Casa de las Ideas dans sa version cinématographique depuis longtemps.

Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, rappelons-nous comment la série Marvel et le calendrier de la première du film sont pour les deux prochaines années. En gras, les films:

Calendrier de sortie de Marvel pour 2021 et 2022

En 2021 …

WandaVision: 15 janvier Falcon and the Winter Soldier: 19 mars

Veuve noire: 7 mai Loki: mai

Shang-Chi et la légende des dix anneaux: 9 juillet Et si…?: Première de l’été Ms Marvel: Fin de l’année

Éternels: 5 novembre Hawkeye: Late

Spider-man 3: 17 décembre

Et d’ici 2022 …

Doctor Strange dans le multivers de la folie: 25 mars

Thor: l’amour et le tonnerre: 6 mai

Panthère noire 2: 8 juillet

Capitaine Marvel 2: 11 novembre Les Gardiens de la Galaxie Spécial Noël: Décembre She-Hulk: Pas de date de sortie Moon Knight: Pas de date de sortie Secret Invasion (série de Nick Fury): Pas de date de sortie Ironheart: Pas de date de sortie Armure Wars: No Release Date I Am Groot: No Release Date

Entre autonomiser Disney Plus et ne pas abandonner le cinéma pour l’UCM

Cependant, la politique de Disney concernant ses prochaines versions semble évoluer dans une dichotomie qui dépend à la fois de facteurs internes et externes.

Ses séries tant attendues visent à élargir encore sa masse d’abonnés. Lors de votre journée investisseurs, Disney a révélé que ses prévisions visent à atteindre 200 millions de clients – comme Netflix l’a fait – au cours des cinq prochaines années. Un objectif inaccessible s’il n’y avait pas toute la viande sur le gril avec Marvel et Star Wars.

Sans surprise, lors de cette même présentation, Bob Chapek, PDG de Disney, a souligné que “Nous avons eu un box-office de 13 milliards de dollars l’année dernière (2019), et ce n’est pas quelque chose à négliger.”

Et c’est que le cinéma a été le médium qui a fait sortir Marvel de la proximité de la faillite dans laquelle il se trouvait il y a 15 ans, lors de la première d’Iron Man et Hulk en 2008 a essayé de convaincre Disney de l’acheter. Et ce même montant d’argent à la pelle est ce qui a alimenté une machine capable de produire plusieurs films de plus de 200 millions de dollars de budget chaque année grâce au fait que tous ont abouti à des revenus sans précédent dans l’histoire du cinéma.

L’enregistrement de Endgame est souvent appelé le film le plus rentable de tous les temps, mais l’ère Marvel dans le cinéma a été telle qu’aujourd’hui ses films Avengers (Endgame (2019), Avengers (2012) et Infinity War (2018)) occupent 3 des positions dans le TOP-10 des films les plus populaires. Des blockbusters de tous les temps, avec Age of Ultron (2015) et Black Panther (2018), escortant les positions 11 et 12.

Il y a quelques années, ce 2018 nous a laissé des chiffres de casier recommandé par deux clients, des films de super-héros (avec 6 des 10 titres les plus rentables) et des titres Disney (avec 5 au total si l’on compte Deadpool 2, maintenant sur sa poignée après l’acquisition de FOX).

Les inconnues de Black Widow et l’assaut sur le marché asiatique avec Shang-Chi

Une domination, en somme, que comme pour toute l’industrie, a pris une ellipse forcée en 2020 qui doit maintenant reprendre là où elle s’était arrêtée.

C’est pourquoi la première avec plus d’un an de retard de Veuve noire le mois de mai prochain peut servir à expliquer comment est la santé au box-office de Marvel.

Bien sûr, ce ne sera pas facile. Le facteur de conditionnement externe consistant à voir comment la pandémie est et l’encouragement des fans à revenir en salles, ainsi que la condition interne d’être un personnage déjà finalisé sous la forme d’un préquelle, ne promettent pas un monde de confettis et de paillettes pour les données de Widow Noir au box-office. Ou peut-être oui, si les fans répondent à cette absence de cinéma Marvel en prenant d’assaut les théâtres.

Le deuxième pari dans le cinéma Marvel pour cette année attire également l’attention. Apporter un personnage de troisième rangée comme Shang-Chi Au premier plan, l’étude dirigée par Kevin Feige se dirige directement vers le marché asiatique, où Marvel domine également déjà, mais il y a encore du chemin à gagner.

Sans aller plus loin, en 2019, dernière année avant un cinéma sain, deux films chinois avaient réussi à se faufiler dans le plus gros chiffre d’affaires pour la première fois de l’histoire en raison de l’énorme potentiel de spectateurs dans les cinémas du géant asiatique. Là où, en plus, la pandémie est beaucoup plus maîtrisée qu’en Europe ou aux États-Unis, ce qui pourrait renforcer un afflux normal.

Entre multivers, Spider-man 3 et The Eternals

merveille

Les deux derniers films de cette 2021, Les éternels et Spiderman-3 Ce sont peut-être ceux qui peuvent donner aux fans le plus d’espoir de renouveau et aussi ceux qui ont le plus d’impact sur le box-office.

Les Eternals avec un casting exceptionnel, nous diront le introduction du groupe créé par Jack Kirby. Une sorte de demi-dieux primitifs connectés à Thanos qui pourraient ouvrir de nombreuses fenêtres et de nouvelles perspectives dans le MCU.

Pour sa part, nous avons un tiers des Spiderman de Tom Holland et ses rumeurs et beaucoup d’entre elles ont confirmé qu’il mettra en vedette les Spider-men de Maguire et Andrew Garfield et qu’il pouvait ouvrir l’immense melon des multivers avec lequel il était déjà joué, en plaisantant, dans le deuxième film. À partir de là, Marvel pourrait obtenir des options pour intégrer les X-Men tant attendus à la fois dans le MCU, bien que le jeu, au point où il doit être facile à suivre pour les adeptes non captifs, aura également ses défis.

Espérons, en tout cas, le découvrir au cinéma.

