uentin Tarantino a fait une distinction utile entre les gens qui aiment les films qu’ils aiment; et les gens qui aiment les films. C’est-à-dire entre ceux qui, tout à fait raisonnablement, s’en tiennent à des types particuliers de films, ou des films mettant en vedette des acteurs particuliers, ou des films réalisés par un réalisateur en particulier; et les gens qui aiment les films.

Je suis dans ce dernier camp, et j’ai été aussi longtemps que je me souvienne. Eh bien, après tout, il y avait littéralement une salle de cinéma au bout de ma rue dans le sud-est de Londres quand je grandissais: un cinéma ABC de taille moyenne avec des stands et des cercles, le brouillard de fumée et (cela me date) le l’hymne national joué à la fin du film (vous étiez censé vous tenir debout, et la plupart l’ont fait). J’y ai passé beaucoup de temps, à voir tout ce que je pouvais, de Apocalypse Now à Casablanca, en passant par d’innombrables films de comédie, de kung-fu et d’action B. L’ABC a été fermé il y a de nombreuses années, transformé aujourd’hui en méga-église évangélique.

Tout cela pour dire que je prends très au sérieux l’avenir des cinémas. Il y en a plus de 120 à Londres, mais il n’est pas exagéré de dire que – dans de nombreux cas – leur sort pèse désormais sur la balance. Tous ne survivront pas à la pandémie. Il n’existe pas de vaccin contre les changements de comportement et la transformation technologique.

Bien avant que Covid ne se fraye un chemin dans la façon dont nous vivons, travaillons et socialisons, le cinéma faisait déjà face à une menace existentielle due à la prolifération des services de streaming. Depuis mars, pendant ce temps, les cinémas ont été complètement fermés pendant le verrouillage, ou seulement partiellement ouverts avec des mesures strictes de distanciation sociale en place (dans les régions de niveau 2 comme Londres, ils doivent fermer à 23 heures). La semaine dernière, Warner Bros a annoncé que sa liste 2021 de superproductions potentielles – y compris Dune, The Matrix 4 et Godzilla vs Kong – serait diffusée simultanément dans les cinémas et diffusée à la maison. Lundi, Christopher Nolan, directeur de la trilogie Batman, Interstellar et Tenet, a dénoncé la décision avec colère, affirmant que Warners «ne comprend même pas ce qu’ils perdent».

Six cinémas de Londres ont reçu une aide financière du Fonds gouvernemental de relance de la culture. Mon propre cinéma indépendant local – l’excellent Catford Mews – a reçu une subvention distincte pour la durabilité des entreprises. Mais la plupart des cinémas indépendants n’ont pas été aussi chanceux. La UK Cinema Association a lancé la campagne #KeepTheMagicAlive pour faire passer le secteur au cours des prochains mois très importants alors que nous attendons tous le déploiement du vaccin.

Il ne fait aucun doute qu’un tel financement est nécessaire. Mais la question la plus profonde est: nous soucions-nous? Pourquoi devrions-nous être exercés du tout par l’extinction progressive des cinémas? Pour répondre par vous-même à cette question, allez voir le nouveau film magistral de David Fincher, Mank, qui raconte les origines de Citizen Kane, et la relation entre le scénariste Herman J.Mankiewicz (Gary Oldman) et Orson Welles (Tom Burke). C’est le meilleur film de l’année, et mérite les nominations aux Oscars qui vont sûrement arriver.

Tout d’abord, regardez Mank sur Netflix à la maison et profitez d’un peu plus de deux heures de drame magnifiquement scénarisé, puis allez dans l’un des rares cinémas londoniens (16, à mon avis) qui montrent le film aujourd’hui et voyez ce que vous avez manqué: l’échelle épique de la cinématographie en noir et blanc de Fincher; la texture pure et le détail de l’interprétation d’Oldman de «Mank» qui n’est vraiment visible que sur le grand écran; le sentiment, propre au cinéma, d’être enveloppé par un spectacle partagé et dévorant, transporté, dans ce cas, dans l’opulence mortelle d’Hollywood dans les années quarante. Même film, deux expériences totalement différentes.

Vendredi, la chaîne Vue Cinemas rouvrira 31 de ses sites à travers le Royaume-Uni, en prévision de la sortie de Wonder Woman 1984. Mais Cineworld – le premier opérateur du pays – n’a pris l’engagement de reprendre ses activités qu’en mars. On ne peut pas dire trop souvent que l’avenir même des cinémas britanniques se décidera dans les prochains mois. Il y a tellement de choses à craindre alors que 2020 tire à sa fin que l’avenir de nos cinémas peut sembler être un spectacle parallèle au principal événement épidémiologique (sans parler du Brexit). Raison de plus, je dirais, pour préserver ce qu’il y a de meilleur et de plus précieux dans notre paysage culturel: les expériences qui valorisent et enrichissent la vie, surtout lorsque les temps sont durs.

Alors, s’il vous plaît, faites-moi une faveur. Allez voir Mank au cinéma: puis demandez-vous si vous êtes encore prêt – vraiment prêt – à abandonner toute cette magie.