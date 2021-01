L’avocat d’Aracely parle de Luis Miguel: La série Sont-ils trois? | Instagram

Guillermo Pous est actuellement l’une des personnes clés dans les négociations en cours pour que Aracely Arambula apparaît dans Luis Miguel: La série, qui aurait trois et non deux saisons comme on le savait jusqu’à présent, l’avocat de l’actrice parle de ces versions.

Une nouvelle controverse entoure ceux impliqués dans la production de “Luis Miguel: La Serie”, après qu’il a été récemment annoncé que l’actrice, Aracely Arámbula pourrait accepter de participer sous certaines conditions, entre autres questions, des questions ont également été soulevées à propos de Combien de saisons y aura-t-il?

Pous, qui représente le chanteur dans ces négociations, a été interrogé à un moment donné au cours de l’interview sur la forte rumeur qui circule sur l’histoire de son client, mieux connu sous le nom de “Le Chule“, est apparu même dans une troisième saison! de la série originale de Netflix.

Pour la première fois et dans une interview exclusive, il a révélé à un média télévisé bien connu les détails de l’apparition possible dans ladite production qui dépeint la vie du chanteur, Luis Miguel, et informe de la position actuelle que l’actrice de télévision a prise sur son apparition dans l’histoire.

Après avoir confirmé qu’Aracely Arámbula est prêt à apparaître! Pous a abordé les conditions qu’ils ont stipulées pour que son nom, son image et celui de ses enfants apparaissent à un moment donné de l’intrigue.

De plus, entre autres problèmes, l’un des problèmes qui a été remis en question par la suite est de savoir si la production a envisagé de sortir trois saisons, au lieu de seulement deux, comme on l’appelait jusqu’à aujourd’hui.

L’expert du droit d’auteur, Guillermo Pous, a précisé qu’ils ne «sont pas allés au-delà des détails que de telles négociations entraîneront», il a donc également répondu aux questions de savoir si les scènes où Arámbula apparaît dans la vie de «sont déjà enregistrées.Soleil“.

En raison des informations dont nous disposons sur la façon dont la clôture des scripts a été effectuée, ou aurait pu l’être, même dans la deuxième ou troisième saison, non, nous ne savons pas que ce stade a été atteint. Et de plus, nous ne pouvons pas aller au-delà de leur demander quelle était notre préoccupation.

La conversation que nous avons eue avec le producteur a été avec un sérieux et un respect absolus, a-t-il réitéré.

Cependant, les informations extra-officielles qui ont fait écho pendant plusieurs mois proviennent de Toño Mauri lui-même, l’un des producteurs de la série originale Netflix qui a été approché à l’aéroport de Mexico au moment de donner son version.

C’est lors d’une dernière réunion en 2020 qu’il s’est tenue avec les médias qui en ont profité pour interroger Mauri sur la série. (Ce serait peu avant ses complications de santé), ce sont les indices qu’il a donnés.

Je ne sais pas s’il va entrer ou jusqu’où il va raconter des choses que beaucoup ne savent pas … Il faut voir la série. Nous devons voir de quoi il s’agira, jusqu’où cela ira, mais je sais que les saisons deux et trois arrivent, a déclaré Mauri.

C’était à un moment où il a peut-être essayé de corriger ses propos, après s’être rendu compte qu’il aurait divulgué plus de détails que prévu.

Je sais que c’est deux saisons, tout va bien! Nous avons des séries depuis un moment, a-t-il répété.

Enfin, les fans de l’histoire acclamée sont plus que impatients d’attendre la deuxième saison, après qu’elle a été retardée par la présence de la pandémie.

Apparemment, maintenant ces versions gagnent en force après qu’il a été révélé que la production atteindrait les écrans en mars prochain, ce qui signifie que les enregistrements de la deuxième saison seraient sur le point de se terminer s’ils n’étaient pas déjà terminés. Ce qui est un fait, c’est que le public est dans un suspense total en attendant la première avance de cette production.