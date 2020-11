E

Lton John et Arsène Wenger discuteront de la vie, du football et de la manière d’écrire un mémoire à succès dans un numéro de titre lors du prochain 21e week-end d’hiver du Hay Festival du 26 au 29 novembre.

D’autres faits saillants incluent l’auteur de Jack Reacher Lee Child discutant de The Reacher Guy; La chanteuse pionnière de Skunk Anansie, Skin, parle de ses mémoires, It Takes Blood and Guts, et Candice Brathwaite sur les représentations de la maternité décrites dans son livre, Je ne suis pas votre bébé.

Jonathan Freedland, David Olusoga et Katya Adler passent en revue les grands événements de l’année avec Guto Harri, tandis qu’Antony Gormley et Martin Gayford parlent de la sculpture, de la nature et de leur nouveau livre, Shaping the World: Sculpture from Pre-History to Now.

John Lanchester, Kate Summerscale et Sarah Moss présentent une soirée d’histoires de fantômes, tandis que l’humoriste Marcus Brigstocke propose une comédie spéciale «L’état de nos nations» avec Fern Brady et Neil Delamere.

Le festival se poursuit malgré la mauvaise presse des derniers mois. Peter Florence, co-fondateur et directeur du festival, a été suspendu le mois dernier dans l’attente du résultat d’une enquête sur les allégations selon lesquelles il aurait intimidé le personnel, tandis qu’un ancien conservateur de Hay, Caitlin McNamara, a récemment été rendu public, alléguant qu’elle avait été agressée sexuellement par Sheikh Nahyan. bin Mubarak Al Nahyan, un ancien royal émirati, tout en travaillant au lancement d’un festival dérivé à Abu Dhabi plus tôt cette année.

Le week-end d’hiver du Hay Festival a lieu du 26 au 2 novembre. Il s’agit de la première édition britannique depuis son événement de printemps, qui a rassemblé près d’un demi-million de téléspectateurs, et toutes les sessions sont gratuites.