Vendredi 8 janvier 2021 aurait été le 86e anniversaire d’Elvis Presley, et les fans ont célébré le “King of Rock ‘n Roll” sur les réseaux sociaux. Presley est décédé en août 1977 à l’âge de 42 ans, mais cela n’empêche pas les fans de montrer leur amour pour lui le moment venu.

Presley a été l’une des premières grandes célébrités des médias de masse tels que nous les connaissons aujourd’hui, et son héritage perdure même à l’ère des médias sociaux. Le chanteur est né en 1935 et a commencé sa carrière d’enregistrement en 1954, à l’âge de 19 ans. Tout était difficile à partir de là, les concerts d’Elvis, les apparitions à la télévision et les disques lui faisant une sensation internationale. Aujourd’hui, une religiosité entoure les œuvres d’Elvis que les fans conservent et maintiennent en ligne dans des groupes soudés.

La santé de Presley s’est gravement détériorée au cours des dernières années de sa vie, car il souffrait de dépendance même en se soumettant à un surmenage. Presley laisse dans le deuil sa première épouse, Priscilla Presley – maintenant Priscilla Beaulieu – et leur fille, Lisa Marie Presley. Aujourd’hui, il a une petite-fille, Riley Keough. La famille pleure toujours la perte de Benjamin Keough, décédé en juillet.

Les fans pleurent avec eux, mais ils ont réussi à célébrer Elvis Presley vendredi en reconnaissance de son anniversaire. Voici un aperçu de ce qu’ils avaient à dire en ligne.

Réalisations

Elvis Presley est né ce jour-là en 1935. Il est toujours l’un des artistes les plus vendus de l’histoire de la musique enregistrée, avec des ventes record de 600 millions d’unités dans le monde. pic.twitter.com/wYPXOQ8KsY – Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) 8 janvier 2021

