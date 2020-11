UNE

Une nouvelle étude scientifique a montré que le bain de bouche peut éradiquer le coronavirus dans les 30 secondes suivant son exposition dans un laboratoire.

Le rapport de l’Université de Cardiff a déclaré que les résultats préliminaires montrent que les bains de bouche contenant au moins 0,07% de chlorure de cétypyridinium (CPC) ont montré des «signes prometteurs» de capacité à combattre le virus.

Les scientifiques doivent maintenant examiner si les rince-bouche ont le potentiel d’agir chez les humains, avec un nouvel essai clinique visant à déterminer si l’utilisation de rince-bouche en vente libre a le potentiel de réduire les niveaux de Covid-19 dans la salive d’un patient.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la recherche sur les bains de bouche et les coronavirus.

Le bain de bouche tue-t-il le coronavirus?

La dernière étude a montré que certains bains de bouche montrent des «signes prometteurs» de capacité à lutter contre le coronavirus, bien que cela n’ait été étudié qu’en laboratoire.

Le rapport de l’Université de Cardiff, intitulé Virucidal Efficacy of Oral Rinse Components Against SARS-CoV-2 In Vitro, n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs.

Mais il soutient une autre étude publiée la semaine dernière qui a révélé que les bains de bouche à base de CPC sont efficaces pour réduire la charge virale de Covid.

Le dernier test a également été effectué par des scientifiques du laboratoire de l’université et a imité les conditions de passage du naso / oropharynx d’une personne en utilisant des marques de rince-bouche, y compris Dentyl.

Que se passe-t-il ensuite?

La prochaine étape de la recherche, un essai clinique de 12 semaines, examinera l’efficacité du bain de bouche pour réduire la charge virale dans la salive des patients atteints de Covid-19, ce qui sera essentiel dans la recherche.

en relation

L’étude se déroulera à l’hôpital universitaire du Pays de Galles à Cardiff et ses résultats seront publiés dans la première partie de 2021.

Dentyl est la seule marque britannique de rince-bouche à participer à l’essai clinique, dirigé par le professeur David Thomas de l’Université de Cardiff et intitulé: «La mesure de l’activité antivirale du rince-bouche contre Covid-19».

Dois-je ajouter un bain de bouche à ma routine quotidienne?

Bien que l’étude soit considérée comme importante, des recherches beaucoup plus approfondies doivent être menées pour comprendre si le rince-bouche a le potentiel de réduire les niveaux de Covid-19 dans la salive d’un patient.

Comprendre comment le rince-bouche affecterait la transmission virale entre les patients nécessiterait également un type d’étude différent à une échelle beaucoup plus grande, disent les experts.

Le professeur David Thomas a déclaré: «Bien que ces bains de bouche éradiquent très efficacement le virus en laboratoire, nous devons voir s’ils fonctionnent chez les patients et c’est le but de notre étude clinique en cours.

Il a ajouté: «Il est important de souligner que l’étude ne nous donnera aucune preuve directe sur la transmission virale entre les patients, ce qui nécessiterait un type d’étude différent à une échelle beaucoup plus grande.

«L’étude clinique en cours nous montrera cependant combien de temps durent les effets, après une administration unique du rince-bouche chez des patients atteints de Covid-19.»

Le Dr Nick Claydon, un parodontologue spécialisé, a déclaré qu’il pensait que la recherche était «très précieuse».

Il a déclaré: «Si ces résultats positifs se reflètent dans l’essai clinique de l’Université de Cardiff, les bains de bouche à base de CPC tels que Dentyl utilisé dans l’étude in vitro pourraient devenir un ajout important à la routine des gens, avec le lavage des mains, la distanciation physique et le port de masques, à la fois maintenant et à l’avenir. »

Selon l’Organisation mondiale de la santé, il n’y a aucune preuve suggérant que le rince-bouche se gargariser aide à se protéger du coronavirus de quelque manière que ce soit.