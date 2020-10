O

Le bar à musique et le restaurant City du champion lympique Usain Bolt ont révélé aujourd’hui qu’il allait fermer définitivement alors que la pandémie continue de frapper l’hospitalité du centre de Londres.

Tracks and Records a ouvert ses portes en octobre 2018 sur Middlesex Street avec une soirée de lancement à laquelle ont participé des célébrités dont Idris Elba.

Le lieu de style caribéen a été la première entreprise gastronomique de l’athlète en dehors de sa Jamaïque natale, où il supervise toujours les sites de Kingston et de Montego Bay.

Mais il s’est fermé lorsque le verrouillage a été imposé en mars et n’a pas rouvert depuis.

(Le sprinter à l’extérieur du lieu Tracks & Records près de Liverpool Street / AMR Corp / Usain Bolt)

Un porte-parole d’AMR Corp, partenaire de la coentreprise du sprinter dans le restaurant, a déclaré: «Malheureusement, à la lumière de la pandémie de coronavirus, il n’est plus viable de continuer à exploiter Tracks and Records avec de nouvelles restrictions commerciales en place.

“Nous avons passé de très bons moments ici sur Middlesex Street et ne saurions trop remercier nos clients et ceux qui nous ont soutenus au cours des deux dernières années.”

L’agent immobilier Davis Coffer Lyons a été nommé pour trouver un nouvel opérateur pour l’espace près de la gare de Liverpool Street.

(L’intérieur du bar et du restaurant de Middlesex Street / Giampiero D’Antonio)

Le directeur principal, Jonathan Moradoff, a déclaré qu’il pensait que «Middlesex Street et d’autres sites périphériques de l’est de la ville autour de Spitalfields et Shoreditch continueront d’attirer des opérateurs indépendants et multiples» malgré les restrictions actuelles de Covid-19.

Il a cité «la forte coupe démographique des« types de villes », des publics plus jeunes et des résidents aisés» toujours attirés par la région, un carrefour en plein essor et en croissance avant la pandémie.

en relation

La nouvelle survient alors que les établissements d’accueil de Londres continuent de voir le commerce martelé par les restrictions de la pandémie de Covid-19.

Le chancelier Rishi Sunak a annoncé la semaine dernière que des subventions allant jusqu’à 2100 £ par mois seraient disponibles pour les bars et les restaurants du niveau 2, où une combinaison d’un couvre-feu à 22 heures et d’une interdiction de rencontrer des amis d’autres ménages a endommagé les entrées.

Le financement peut être consacré au loyer ou aux salaires et s’élève à sept dixièmes d’une subvention de 3000 £ versée aux entreprises condamnées à fermer, comme les boîtes de nuit de Londres.

Le gouvernement va également doubler ses subventions salariales dans tous les secteurs pour les travailleurs contraints de travailler à temps partiel dans le cadre du nouveau programme de soutien à l’emploi, qui devrait remplacer les congés après le 31 octobre.