Le buteur sénégalais s’est immédiatement imposé comme le n ° 1 des Bleus après son transfert de 22 millions de livres sterling depuis Rennes. En six matchs pour l’équipe de Frank Lampard, il n’a concédé qu’un seul but. Et Zouma a souligné la présence apaisante que le joueur de 28 ans a apportée à l’arrière-garde de Chelsea après son dernier blanchissage.

«Il a été formidable, avec le ballon à ses pieds et il est gros aussi», a déclaré le défenseur. «Il a de la présence et attrape le ballon quand il sort. Il parle beaucoup, fait un excellent travail. Il s’est installé très rapidement, mais nous devons rester concentrés.

Après les performances erratiques de Kepa Arrizabalaga, Mendy a redonné autorité à la défense de Chelsea après un début de saison peu convaincant qui les a tenus à 3-3 nuls contre West Brom et Southampton.

Zouma a ajouté: «Je parle français et je le connais un peu avant. C’est un gars de haut niveau, un gars très intelligent. Facile de parler avec. Il est super intelligent, très calme. Il n’a aucun problème à parler anglais. Nous parlions français, mais maintenant il a appris un peu l’anglais très rapidement.

Lampard a été récompensé pour la confiance qu’il a manifestée en Mendy après l’avoir rapidement installé devant 71 millions de livres sterling Kepa.

«Il a bien joué», a déclaré le manager de Chelsea. «Eddie est entré – dès le premier match où nous avons joué à Tottenham dans la Coupe Carabao – et les matchs auxquels il a joué, il a montré sa propre sécurité. C’est ce que nous recherchions lorsque nous l’avons acheté. Nous avons dit que c’était pour la compétition et que c’était juste, puis c’est aux joueurs de montrer leurs propres qualités et il les a montrées.

«Et, bien sûr, pas seulement lui. Quand tu regardes l’équipe et Thiago [Silva] et comment il s’est défendu pendant cette période aussi, je pense que nous travaillons sur la discipline de l’équipe, en défendant la boîte et tout ça.

«Je pense qu’il faut donner du crédit aux individus et au collectif.

“[Edouard’s] si bien fait, donc je suis content de la façon dont il a commencé. Lorsque vous inscrivez des joueurs et les intégrez au groupe, vous voulez voir comment ils sont. On ne sait jamais vraiment tant qu’ils ne sont pas dans le bâtiment. Il s’est très bien installé.

«Il s’engage, s’entraîne dur, veut parler et nouer des relations avec les joueurs devant lui. Cela a été un très bon début.

Lampard espère également avoir trouvé le rôle le plus efficace pour Kai Havertz après la performance dominante de l’Allemand contre Burnley.

Le milieu de terrain de 71 millions de livres sterling a été déployé aux côtés de Mason Mount et son manager a déclaré: «Kai jouer dans cette position n ° 8 a beaucoup montré à son jeu. Cela m’a certainement donné des idées sur la façon dont nous allons de l’avant.