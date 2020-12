Le bébé de Fernanda Castillo et Erick Hayser est né! | .

Le couple a trouvé il y a quelques heures une manière très mignonne de présenter leur petit fils Fernanda Castillo a partagé une publication sur Instagram montrant une petite partie de son fils avec Erik Kayser.

Depuis six ans que Fernanda et Erik sont ensemble, 2014 est devenue une date très spéciale pour le couple, mais ce 2020 pour eux leur a apporté ce qui a changé leur vie pour eux.

Quand Fernanda Castillo et son fiancé a partagé la nouvelle qu’ils attendaient un enfant ensemble, leurs fans ont été immédiatement émus par le fait que l’actrice avait déjà voulu une famille depuis un moment, à la fois elle, ses proches, ses amis et surtout ses fans étaient au courant sa gestation ces neuf mois.

Liam Hayser Castillo 19/12/2020 #Somostres », a écrit l’actrice.

Toujours partager la nouvelle d’une grossesse et d’une naissance est source de joie, cela semble se multiplier lorsque les porteurs de l’information sont des célébrités de la télévision, comme cela s’est produit dans le cas de Fernanda Castillo et Erik Hayser.

Dans leur publication, ils ont immédiatement commencé à avoir diverses réactions de la part de leurs abonnés, y compris de leurs fans, amis et collègues de certains projets, tous ont convenu que les nouvelles et la façon de les partager étaient les plus tendres qu’ils pouvaient faire.

Belle Fer quelle joie, quelle bénédiction, je vous félicite et je vous en réjouis beaucoup. Que Dieu bénisse ce nouveau bébé et sa longue vie! », A écrit Martha de Bayle.

Il semble que les premiers commentaires appréciés dans la publication proviennent d’autres célébrités comme eux, tout le monde est excité par l’arrivée du petit Liam, donc vous pouvez voir Fernanda Castillo C’est une femme très aimée par beaucoup de gens, peut-être grâce à sa personnalité avec les autres, le petit sera sûrement l’un des bébés les plus aimés non seulement par leurs parents mais par les gens autour d’eux qui semblent les aimer beaucoup.

Félicitations Fer bella, félicitations à toute votre famille Bienvenue Liam », a déclaré Silvia Navarro.

Tous deux sont deux grands acteurs de séries reconnues au Mexique, Fernanda pour sa part est active depuis 2000, a participé à des feuilletons, des films et des séries, trois de ses projets les plus reconnus étaient:

Distiller l’amour Teresa Le Seigneur des Cieux

Dans les deux premiers projets, elle a eu des participations secondaires, mais dans les deux projets son personnage a joué un rôle important dans les deux mélodrames des deux telenovelas Fernanda Castillo a joué la sœur du protagoniste, dans ce cas Eduardo Yañez et Sebastián Rulli.

Quant à la série “Le Seigneur des Cieux”, son personnage était celui de l’épouse du protagoniste qui, bien qu’elle ait fini par quitter la série en jouant “Mónica Robles”, a reçu une grande reconnaissance du public, surtout masculin car elle était à son meilleur dans certaines scènes qui la faisaient ramper et ses joues rougissaient.

D’autre part, son partenaire Erik Hayser a commencé sa carrière un an après son partenaire, il a fait du théâtre, du cinéma, des séries et aussi des feuilletons, sa dernière production était avec Alejandro Speitzer et Maité Perroni, son personnage était l’antagoniste et c’est parti qui a fini par surprendre tout le monde avec sa performance.

En plus d’être acteur Eik Hayser Il est également producteur et homme d’affaires mexicain, il a 40 ans et est originaire de l’État de Santiago de Querétaro, au Mexique.

Pour beaucoup de gens, cette année a été très compliquée, mais pour un très petit segment de la population, c’était l’un des meilleurs, parmi eux, nous trouvons le couple d’acteurs qui aujourd’hui en plus d’être fiancés ont un nouveau membre dans leur petite famille.

