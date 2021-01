Le bébé de Kimberly Loaiza a déjà un nom! | Instagram

La plus grande gentillesse Kimberly loaiza Elle a partagé une nouvelle que ses fans étaient sûrs d’aimer et c’est à travers une vidéo qu’elle a partagé la nouvelle qu’elle et son mari Juan de Dios Pantoja avaient déjà le nom de leur deuxième enfant.

Cela fait presque deux mois depuis Kimberly loaiza Elle a partagé une vidéo sur sa chaîne YouTube où elle a partagé la nouvelle qu’elle serait à nouveau mère, bien que de nombreux médias et même certains de ses fans attendaient déjà qu’elle soit confirmée, de la même manière qu’ils étaient très heureux de savoir que j’étais enceinte.

L’interprète de “Amándote” avec son mari Juan de Dios Pantoja, est devenue une célébrité non seulement dans le monde du divertissement et du spectacle, mais elle l’a également fait en tant que femme entrepreneuriale car elle est également une excellente femme d’affaires à côté de la l’amour de sa vie.

À partir du moment où vous avez admis votre grossesse Elle se sentait libre de le dire, car pour le cacher, elle avait commencé à porter des vêtements assez amples, mais une fois qu’elle avait tout révélé, elle se sentait sûrement beaucoup plus à l’aise.

Jusqu’à récemment, le couple a partagé que leur deuxième bébé ce serait un homme, ils ont également révélé qu’à travers une vidéo sur YouTube, qui est devenue très populaire, les deux Kimberly loaiza comme son mari est très aimé de ses partisans, ils les appellent tous deux: Linduritas y Pantojitas.

C’était à travers une vidéo Tiktok où Kim et Juanito apparaissent, bien qu’ils n’aient pas mentionné un mot dans la vidéo, vous pouvez voir “Nous avons déjà le nom de notre fils”, dans la description Kimberly a écrit “On leur dira?” Certains de ses fans ont immédiatement commencé à demander avec enthousiasme, il est probable que dans les prochains jours, ils partageront toute l’actualité avec nous.

Il y a ceux qui prétendent que le jeune frère de Kima s’appellera Juan de Dios, d’autres mentionnent Alejandro, quelqu’un a dit en plaisantant que le nom pourrait être “Kimo”, beaucoup sont enthousiasmés par la nouvelle, surtout pour en savoir un peu plus et chaque détail de la grossesse du maire de La Lindura.

Dans la vidéo, quand ils se réfèrent au texte, il commence immédiatement à danser, Kimberly loaiza Elle porte une combinaison complète dans une belle couleur blanche, avec laquelle son ventre bombé se distingue, ce que beaucoup de ses fans reconnaissent comme le plus adorable.

Malgré le fait qu’il y avait beaucoup de soupçons depuis le début, la grossesse de Kimberly Loaiza est devenue une surprise, surtout parce que des mois avant le couple avait apparemment traversé une période difficile dans leur relation, malgré cela, ils avaient toujours le soutien de ses fans qui n’ont cessé de la soutenir à tout moment.

Kimberly et Juan de Dios sont devenus deux célébrités qui sont des experts en marketing, ils connaissent leurs followers et ils savent quel genre de nouvelles les rend immédiatement fous, bien qu’ils aient été constamment critiqués, le couple ne prend pas en compte les critiques et continue Vivant le plus heureux et le plus satisfait de leur cœur, ils n’ont clairement pas besoin de plus car ils réussissent continuellement, en particulier Kim Loaiza.

Des deux, l’interprète de “Tu m’as perdu” est beaucoup plus populaire que son mari, on peut le voir dans ses comptes de médias sociaux, Tiktok et sur sa chaîne YouTube, sans aucun doute en quelques années Loaiza a réalisé ce que très peu sur beaucoup plus d’années, sans aucun doute la star des réseaux sociaux rompt avec tout et continuera à le faire encore longtemps.

