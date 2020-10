Même sans Prime Day, Amazon a connu un trimestre à succès. Son revenu net a presque triplé par rapport à cette période de l’année dernière, car les fermetures de magasins de détail et les restrictions relatives aux coronavirus ont encouragé les gens à dépenser beaucoup en ligne. Dans son rapport sur les résultats d’aujourd’hui, Amazon a déclaré avoir réalisé un bénéfice net de 6,33 milliards de dollars, contre 2,13 milliards de dollars au même trimestre un an plus tôt.

Le Prime Day d’Amazon – qui avait déjà eu lieu en juillet – a été reporté à octobre, il n’a donc pas donné un coup de pouce aux résultats de ce trimestre. L’événement de vacances / vente d’entreprise offre des jours de rabais, aidant à stimuler les achats pendant une saison autrement plus lente. Même sans que cela ne se produise cet été, les ventes nettes d’Amazon ont atteint 96,1 milliards de dollars pour son troisième trimestre, contre 70,0 milliards de dollars le même trimestre un an plus tôt.

Bezos dit que les clients achètent déjà des cadeaux de Noël

La pandémie a semblé donner à Amazon un coup de pouce similaire au dernier trimestre. Entre avril et juin, le bénéfice net d’Amazon a doublé d’une année sur l’autre, pour atteindre 5,2 milliards de dollars. Et ce malgré qu’Amazon ait dépensé plus de 4 milliards de dollars en coûts liés à la sécurité des coronavirus au cours du trimestre.

Amazon s’attend également à avoir une énorme saison des vacances. L’entreprise prévoit d’embaucher 100 000 travailleurs saisonniers en prévision d’une augmentation des commandes. «Nous voyons plus de clients que jamais acheter tôt pour leurs cadeaux de Noël, ce qui n’est que l’un des signes que ce sera une saison des fêtes sans précédent», a déclaré le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, dans un communiqué de presse.

La flambée des ventes entraînera cependant des coûts supplémentaires. Amazon prévoit de dépenser 4 milliards de dollars supplémentaires en coûts liés au COVID-19 au prochain trimestre