Prenez note de ces propositions de style inspirées de notre fille préférée ‘Emily in Paris’.

Jennifer Lopez Elle a frappé avec une robe bordeaux de Zimmermann, qu’elle a coordonnée avec un béret de la même marque lors de la présentation ainsi qu’une séance photo pour le film Hustlers.

Camila Cabello: On a vu la très talentueuse Camila Cabello arborer cet objet parisien du désir dans l’une de ses versions les plus classiques.

Alessandra Ambrossio Il porte un béret à imprimé tweed. Match en rose et tweed !!

Meghan Markle avec un béret noir Elle a rapidement adopté le style de la famille royale britannique où les chapeaux frappants et élégants sont un must et, bien sûr, les bérets se démarquent parmi eux.

Jennifer Lawrence s’inspire des femmes françaises dans son dernier look à Paris. Lors de sa visite au siège de Dior, nous l’avons vue se promener dans le 8e arrondissement portant un béret vert olive très parisien sur ses cheveux blonds ondulés.

Dua Lipa sait garder la tendance du moment et faire la différence. La chanteuse en robe à pois et béret jaune dans les rues de New York.

Les bérets parisiens ont entrepris un voyage et se sont glissés dans le style de la rue de villes comme New York, Berlin et Madrid où des célébrités, dont le chanteur Sofia Reyes ils approuvent cette tendance de la mode.

Katy Perry a son premier look post-grossesse glamour à la Cruella de Vil. Oui, la chanteuse américaine a fait un retour déterminé avec un style où l’impression semble impossible, mais pas pour elle.

Le modèle Irina Shayk il a su montrer un look où le béret et la tenue vont de la même couleur, montrant que ce classique reste plus que jamais d’actualité.

Vanessa Hudgens avec un béret incliné avec du papier à en-tête d’or brodé dans le plus pur style marine, mais à la place d’une ancre, il porte le symbole de la femme. Madonna, la reine de la pop elle-même, a été la précurseur du béret et du costume masculin.

Penelope Cruz dans une robe en tweed rose, un béret blanc est arrivé au défilé de la maison à Paris.

Anne Hathaway avec une robe à imprimé géométrique, un béret vert, des créoles orange métallique, à travers les rues du West Village de New York transformé en déesse bohème de ceux qui connaissent la sociologie.

Alexa Chung Au MET Gala, elle portait une mini-robe conçue par elle et fabriquée en Inde avec un béret et un sac assortis, à mi-chemin entre le chic parisien et le Studio 54.

Le béret est également l’un des accessoires pour hommes avec plus d’histoire et de tradition. Brad Pitt est fan des bérets, un accessoire indispensable qu’ils portent à tout moment.

La tendance est toujours la même car les bérets en laine sont toujours dessinés dans des finitions à chevrons, à carreaux Prince de Galles, comme il en a l’air David Beckham.

De père en enfant, tout au long de leur courte vie, les bérets sont devenus un véritable objet de culte pour Brooklyn Beckham.

L’acteur d’origine cubaine de nationalité américaine a toujours été caractérisé par son élégance lorsqu’il s’habille. Très chaud, avec un gilet rembourré et un béret noir Andy Garcia Il a été photographié en train de traverser le lac Toluca.

Pierce Brosnan il trouve toujours du temps pour mettre un béret, tout n’allait pas être des costumes et des cravates dans sa vie !!