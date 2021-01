Le nombre de personnes décédées de Covid-19 est presque égal au nombre d’Américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le nombre de vies perdues concerne la population de Tulsa, Oklahoma; Tampa, Floride; ou la Nouvelle-Orléans.

C’est juste en dessous des 409000 Américains estimés décédés en 2019 des suites d’un AVC, de la maladie d’Alzheimer, du diabète, de la grippe et de la pneumonie combinés.

Malgré le déploiement de vaccins contre les coronavirus qui pourraient enfin mettre fin à l’épidémie, un modèle largement cité par l’Université de Washington prévoit que le nombre de morts atteindra près de 567000 d’ici le 1er mai.

L’administration de M. Trump a été crédité de l’opération Warp Speed, le programme de développement et de distribution des jabs Covid-19.

(

L’artiste Suzanne Brennan Firstenberg marche parmi des milliers de drapeaux blancs plantés en souvenir d’Américains décédés de Covid-19 près du Robert F.Kennedy Memorial Stadium à Washington

/ AP)

Mais le président a également été accusé à plusieurs reprises d’avoir minimisé la menace, se moquant de l’utilisation de masques faciaux et de balustrades contre les verrouillages.

La Maison Blanche a défendu l’administration.

«Nous pleurons chaque vie perdue à cause de cette pandémie, et grâce au leadership du président, l’opération Warp Speed ​​a conduit au développement de plusieurs vaccins sûrs et efficaces en un temps record, ce que beaucoup ont dit ne se produirait jamais», a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Judd Deere. .

en relation

Le pays a atteint le cap des 400 000 en un peu moins d’un an. Les premiers décès connus dus au virus aux États-Unis ont eu lieu au début de février 2020, tous deux dans le comté de Santa Clara, en Californie.

Bien que le décompte soit basé sur les chiffres fournis par les agences gouvernementales du monde entier, le nombre réel de morts serait considérablement plus élevé, en partie à cause de tests inadéquats et de cas attribués à tort à d’autres causes dès le début.

Il a fallu quatre mois pour atteindre les 100 000 premiers morts. Il a fallu un peu plus d’un mois pour passer de 300 000 à 400 000.

Reportage supplémentaire par Associated Press.