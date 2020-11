Il s’agit d’une augmentation de 365 décès par rapport aux 761 enregistrés la semaine précédente.

En Angleterre et au Pays de Galles, les décès de Covid-19 ont augmenté d’une semaine à l’autre de 308, passant de 670 à 978. Cela signifie que le coronavirus représentait 9,1% des 10739 décès dans les deux pays cette semaine-là – plus du double une quinzaine de jours plus tôt.

Le Nord-Ouest a été la région la plus touchée, avec 325 morts. Les chiffres, basés sur les certificats de décès, concernent les sept jours jusqu’au 23 octobre.

Pour la première fois, l’ONS indique désormais chaque semaine si Covid était une cause sous-jacente de décès.

Cela a été le cas dans 874 des 978 décès, soit un total de 89,4%.

À titre de comparaison, bien qu’il y ait eu 1 719 décès dans la semaine liés à la grippe et à la pneumonie, seulement 302, soit 17,6%, en étaient la cause sous-jacente.

Le nombre de décès de Covid à Londres a augmenté de quatre à 47, accentuant encore le fossé nord-sud croissant.

Les cinq régions du Nord et des Midlands et du Pays de Galles ont toutes connu beaucoup plus de décès que la capitale. Il y a eu 41 morts dans le sud-est et 30 dans le sud-ouest.

Le bilan hebdomadaire des morts de Covid-19 à Londres n’a pas dépassé 50 au cours des 19 dernières semaines. Au plus fort de la première vague, on dénombrait 1 818 décès en une semaine dans la capitale.

Au cours de la semaine la plus récente, il y a eu 922 décès toutes causes confondues à Londres – 20 de plus que la moyenne pour la période de l’année.