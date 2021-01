M

Plus de 100 000 personnes au Royaume-Uni sont maintenant mortes du Covid-19, selon les derniers chiffres du gouvernement, avec 1 631 décès supplémentaires enregistrés mardi.

Le gouvernement a déclaré que 1 631 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19 mardi, portant le total britannique à 100 162.

Ils ont également déclaré qu’à 9 heures du matin mardi, il y avait eu 20 089 autres cas de coronavirus confirmés en laboratoire au Royaume-Uni.

Cela porte le nombre total de cas au Royaume-Uni à 3 689 746.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que la mesure du gouvernement pour le nombre de morts de coronavirus dépassant 100 000 est «déchirante» et a averti qu’il y avait encore «une période difficile à venir».

Dans une déclaration, il a déclaré: «Mes pensées vont à chaque personne qui a perdu un être cher – derrière ces chiffres déchirants se trouvent des amis, des familles et des voisins.

“Je sais à quel point l’année dernière a été difficile, mais je sais aussi à quel point la détermination du public britannique est forte et à quel point nous nous sommes tous mobilisés pour surmonter cela.”

M. Hancock a ajouté que le vaccin offrait un moyen de sortir de la pandémie.

«Nous entreprenons un énorme effort national pour vacciner les personnes les plus vulnérables de notre société, avec plus de 6,5 millions de vaccins à travers le Royaume-Uni à ce jour, et grâce à la brillance de nos scientifiques et cliniciens, nous en savons plus aujourd’hui sur ce terrible nouveau virus et comment le battre », dit-il.

«Le vaccin offre une solution, mais nous ne pouvons pas abandonner maintenant et nous sommes malheureusement encore confrontés à une période difficile à venir. Le virus se propage toujours et nous voyons plus de 3500 personnes par jour être hospitalisées.

«La chose la plus importante que nous devons tous faire maintenant est de rester chez nous pour sauver des vies et protéger notre NHS.»

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a déclaré que la mesure du gouvernement selon laquelle le nombre de morts de coronavirus dépassant 100 000 est une «tragédie nationale».

Dans une déclaration, Sir Keir a déclaré: «C’est une tragédie nationale et un terrible rappel de tout ce que nous avons perdu en tant que pays.

«Nous ne devons jamais devenir insensibles à ces chiffres ou les traiter comme de simples statistiques. Chaque décès est un être cher, un ami, un voisin, un partenaire ou un collègue. C’est une chaise vide à la table du dîner.

«À tous ceux qui pleurent, nous devons promettre de tirer les leçons de ce qui a mal tourné et de bâtir un pays plus résilient. Ce jour viendra et nous y arriverons ensemble.

«Mais pour l’instant, nous devons nous souvenir de ceux que nous avons perdus et être vigilants dans l’effort national pour rester chez nous, protéger notre NHS et vacciner la Grande-Bretagne.