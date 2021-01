T

Le nombre de Londoniens mourant avec Covid atteindra 10 000 d’ici quelques jours alors que les médecins de l’hôpital ont averti aujourd’hui que le virus était sur le point de devenir «incontrôlable».

Près de 1 000 personnes sont mortes dans les hôpitaux de la capitale la semaine dernière, le double de la semaine précédente, alors que les informations selon lesquelles les soins intensifs doivent être rationnés.

Les médecins ont averti qu’A & Es serait bientôt «débordé» et aura du mal à traiter les urgences de routine.

Dimanche soir, le nombre de morts à Londres s’élevait à 9 815 – ce qui signifie qu’un décès sur 8 des 81 431 au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant un test Covid positif s’est produit dans la capitale. Les chiffres sont venus comme:

Trois autres membres du personnel de Transport for London sont morts avec Covid, selon le syndicat RMT, portant le total à 57. près de 1000 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs de Londres au cours des quinze dernières semaines et de plus en plus d’hôpitaux ont été contraints d’annuler une intervention chirurgicale d’urgence contre le cancer.

Trois arrondissements ont enregistré 500 décès de Covid ou plus depuis le début de la pandémie – Havering (572), Croydon (530) et Redbridge (500). À Havering et à Redbridge, il y a eu plus de 50 décès au cours des sept derniers jours pour lesquels les données sont complètes.

Les hôpitaux de la capitale continuent de traiter un nombre croissant de patients Covid. Dimanche soir, 7224 patients hospitalisés à Covid – près d’un quart de tous les patients hospitalisés avec Covid au Royaume-Uni. Il y avait 830 patients Covid traités à Barts Health et 622 dans les hôpitaux du King’s College, dont 90 sous ventilateurs.

Les trusts Royal Free, Barking, Havering et Redbridge, London North West Healthcare et Lewisham et Greenwich comptaient tous plus de 400 patients hospitalisés chez Covid. Le Royal London voit ses services de soins intensifs élargis au-delà de 150 lits. Normalement, il y aurait 44 lits USI. Le professeur Rupert Pearse, un médecin de soins intensifs, a averti que la situation empirerait à moins que les Londoniens n’obéissent au verrouillage.

Il a déclaré à la BBC: «Nous devons commencer à prendre soin les uns des autres ou la situation va devenir incontrôlable.»

Les experts de l’Imperial College ont déclaré que, les taux de cas sur sept jours à Londres restant supérieurs à 1 000 pour 100 000 habitants, «une planification minutieuse des personnes à admettre à l’hôpital est vitale».