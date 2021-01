O

Le 11 janvier de l’année dernière, les autorités chinoises ont rapporté qu’un homme de 61 ans de Wuhan était devenu la première personne à mourir du nouveau coronavirus qui avait récemment été identifié dans la ville.

Le nombre de morts est à peu près égal à la population de Bruxelles, La Mecque, Minsk ou Vienne.

L’université, basée à Baltimore dans l’État américain du Maryland, affirme que le Royaume-Uni a le cinquième nombre de morts le plus élevé avec 87 448, derrière les États-Unis (390 195), le Brésil (207 095), l’Inde (151 918) et le Mexique (137 916).

Il a déclaré que plus de 93 millions de personnes dans le monde ont été infectées par Covid-19.

Coronavirus: verrouillage national 2

Verrouillage national 2

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Nigel Howard

Verrouillage national 2

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Passagers sur la ligne Jubilee

Nigel Howard

Verrouillage national 2

Une vue sur le hall de la gare de Paddington à Londres au début d’un verrouillage national de quatre semaines

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Une vue des trains dans la gare de Paddington à Londres au début d’un verrouillage national de quatre semaines

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Un quartier calme d’Oxford Street à Londres, au début d’un verrouillage national de quatre semaines

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Les navetteurs prennent l’escalator à la gare de Warren Street

. via .

Verrouillage national 2

Les banlieusards attendent le départ du train à la gare de Victoria

. via .

Verrouillage national 2

Chambres du Parlement

AP

Verrouillage national 2

L’autoroute M5 près de la sortie 8 à 8 h 45 au début d’un verrouillage national de quatre semaines

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Les banlieusards marchent dans un hall vide de la gare Victoria

. via .

Verrouillage national 2

Bond Street

Nigel Howard

Verrouillage national 2

Rue Regent

Nigel Howard

Verrouillage national 2

Quai Canary

Nigel Howard

Verrouillage national 2

Oxford Street

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Oxford Street

Jeremy Selwyn

Verrouillage national 2

Une vue du pont de Westminster

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Un homme marche à travers une place Montgomery presque déserte à Canary Wharf

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Des gardes de sécurité patrouillent un . Plaza presque déserté à Canary Wharf, Londres

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Une rue vide à Guilford, Surrey

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Un matin brumeux à Isleworth, Londres

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Les pigeons occupent des rues vides près du Grey’s Monument à Newcastle

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Rues vides donnant sur Tyne Bridge à Newcastle

Pennsylvanie

Verrouillage national 2

Les gens marchent dans le parc de la cathédrale de Winchester,

Pennsylvanie

Bien que le décompte soit basé sur les chiffres fournis par les agences gouvernementales du monde entier, le bilan réel serait considérablement plus élevé, en partie à cause de tests inadéquats et des nombreux décès qui ont été imputés à d’autres causes, en particulier au début de l’épidémie.

Il a fallu huit mois pour faire un million de morts.

Il a fallu moins de quatre mois après cela pour atteindre le million suivant.

“Derrière ce nombre terrible se cachent des noms et des visages – le sourire qui ne sera plus qu’un souvenir, le siège à jamais vide à la table du dîner, la salle qui résonne avec le silence d’un être cher”, a déclaré le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Il a déclaré que le bilan «a été aggravé par l’absence d’un effort mondial coordonné».

«La science a réussi, mais la solidarité a échoué», a-t-il déclaré.

En outre, 1 280 décès supplémentaires de personnes dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19 ont également été signalés vendredi.