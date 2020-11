Le body blanc de Ninel Conde vole les regards de ses fans | Agence mexicaine

“You put me to sin” est le nouveau single que le chanteur qui Ninel Condé est sur le point de se lancer, cette nouvelle a été partagée ce 5 novembre sur son compte Instagram officiel à travers une photo.

Ninel conde a travaillé dur sur sa musique et ses présentations, comme vous savez bien qu’elle est connue pour montrer tout un spectacle chaque fois qu’elle est sur scène, il y a ceux qui l’ont critiquée pour son style extravagant, mais c’est quelque chose qui attire l’attention de ses followers .

Il y a quelques heures à peine, vous avez décidé de publier un La photographie où elle porte l’une de ses petites tenues typiques ainsi que serré dans l’un de ses spectacles.

Comment tu te souviens Ninel Condé C’est une femme qui a une figure enviable qu’elle a maintenue au fil des années depuis qu’elle est toute petite, preuve de cela on se voit à chaque occasion de ses spectacles ou publications sur les réseaux sociaux.

La femme d’aujourd’hui de Larry Ramos utilise généralement des vêtements extrêmement serrés et minuscules, ce sont une sorte de bodys avec des micro-jupes, ces vêtements montrent une grande partie de leurs charmes, cette fois, nous parlons d’une pièce blanche avec un encolure Extrêmement profond et des bandes de pierres fines dans la partie inférieure, il porte également des collants en résille avec des détails blancs en bandes et aussi les pierres brillantes qui correspondent à l’ensemble.

Si vous voulez voir la photo d’ici avec le LIEN SUIVANT pour ne pas manquer cette publication.

Un travail fait avec goût et amour sera toujours une belle création. On sortira bientôt tu me fais pécher, restez à l’écoute! »A écrit Ninel Conde dans la description.

La chanteuse compte environ 4 millions 600000 followers sur son compte Instagram officiel, elle a également créé un autre compte où elle donne quelques conseils à ses followers, que ce soit la beauté, les soins de la peau ou le fitness comme des routines d’exercices.

Nina Conde C’est aussi une femme d’affaires prospère, peut-être qu’à un moment de votre vie, vous avez vu l’une des publicités où elle est apparue pour promouvoir des vêtements très intéressants, c’étaient des ceintures qui vous aidaient à façonner votre taille et votre silhouette complète, cela l’a aidée à augmentez votre popularité.

Il y a quelques jours, la chanteuse a épousé son partenaire Larry Ramos, ce qui est devenu assez controversé car au moment où ils étaient sur le point de se marier, un peu avant d’arriver à la réception, certaines entreprises ont commencé à démanteler l’endroit.

Peut-être loin d’avoir été l’un des jours les plus heureux de sa vie, il a été assombri pendant une courte période, car malgré le fait que l’événement avait été annulé à «El Museo Casa de la Bola» où elle et Ramos avaient prévu de se marier, bien que En fin de compte, ils ont fini par le faire heureusement, mais dans un autre endroit, le bonheur est revenu à nouveau en quelques heures.

Certains médias ont affirmé que le mari de Ninel Condé veut avoir un enfant avec elle, on dit que c’est Ninel elle-même qui a partagé cette information, l’actrice a actuellement 44 ans, même si dans le cas où elle ne peut pas le concevoir naturellement, l’une des options est de louer un ventre ou ils pourraient même adopter.

En dépit d’être une femme extrêmement belle et talentueuse dans son entreprise, elle a également fait partie de grands scandales tout au long de sa vie et de sa carrière, malgré cela, elle ne s’est jamais laissée tomber et a toujours pris de l’avance avec chacune d’elle. projets, actuellement, nous l’avons vu extrêmement heureux et travailler dur en particulier sur ce nouveau projet qui est sur le point de sortir.

