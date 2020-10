Nick Luna, l’un des assistants personnels du président Donald Trump, a été testé positif pour le coronavirus. Le diagnostic de Luna a été confirmé par des personnes familières avec la question et rapporté pour la première fois par Bloomberg. La Maison Blanche n’a pas encore commenté les derniers résultats de tests positifs à venir de la Maison Blanche.

Selon le média, Luna dirige les opérations du bureau ovale pour la Maison Blanche et est connue pour être l’un des «hommes du corps» de Trump. À ce poste, il «voyage étroitement avec le président, détenant des papiers et aidant à respecter le calendrier de Trump». Luna a également d’autres liens avec Trump, car il a épousé Cassidy Dumbauld plus tôt cette année. Dumbauld est assistant du conseiller principal de la Maison Blanche et gendre de Trump, Jared Kushner.

Luna n’est que le dernier membre du cercle restreint du président du personnel de la Maison Blanche à être testé positif au virus, Hope Hicks, l’un des conseillers les plus proches du président, ayant été confirmé comme positif jeudi. Luna aurait accompagné Trump lors de son voyage à Cleveland pour le débat présidentiel mardi, auquel Hicks a également assisté, et était à bord d’Air Force One lors du voyage au Minnesota lorsque Hicks a commencé à ressentir des symptômes. Jusqu’à présent, il y a eu plus de deux douzaines de cas de coronavirus liés à la Maison Blanche depuis le diagnostic de Hicks, y compris le président et la première dame Melania Trump, Kellyanne Conway, Chris Christie, Sen Mike Lee, Sen Thom Tillis, Sen Ron Johnson, Ronna McDaniel, John Jenkins et Bill Stepien.

Trump avait été testé positif au virus jeudi soir, confirmant le diagnostic juste avant 1h du matin sur Twitter. À l’époque, le président avait déclaré que lui et sa femme “avaient été testés positifs au COVID-19” et “commenceraient immédiatement notre processus de quarantaine et de rétablissement”. Dans une note confirmant les tests positifs, le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a quant à lui déclaré que le président et la première dame se portaient bien et que Trump devait «continuer à s’acquitter de ses fonctions sans interruption pendant sa convalescence».

Plus tard vendredi, cependant, Trump a été emmené au centre médical militaire national Walter Reed après avoir eu une forte fièvre et une baisse de son taux d’oxygène, a déclaré Conley. Conley a déclaré que Trump était “essoufflé” et “fatigué”, bien que “après environ une minute avec seulement 2 litres, ses niveaux de saturation étaient de retour à plus de 95%”. A l’époque, Conley avait ajouté que l’état du président avait “continué de s’améliorer” et qu’il pourrait être démis de ses fonctions dès lundi.