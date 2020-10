dernières nouvelles

L’une des personnes les plus proches de Président Trump a été testé positif au COVID … son «homme du corps».

Nick Luna sert d’assistant personnel de Trump et lui aussi a le virus. Luna a été aux côtés de Trump à la fois à la Maison Blanche et lorsque le président voyage. Il est toujours proche du président – pensez que le valet personnel n’est que beaucoup plus impliqué dans la vie de tous les jours.

Ça se complique … Luna s’est mariée Cassidy Dumbauld cette année. Elle est une assistante pour Jared Kushner. Obtenez l’image?

Luna rejoint maintenant une liste croissante des 27 cas de coronavirus liés à la Maison Blanche, qui comprend désormais Donald Trump, Melania Trump, Hope Hicks, Kellyanne Conway, Chris Christie, Sen Mike Lee, Sen Thom Tillis, Sen Ron Johnson, Ronna McDaniel, John Jenkins, Bill Stepien, et maintenant Nick Luna.

Quant à Trump, son état reste un mystère. Le médecin de la Maison Blanche, Sean Conley, a brossé un tableau inexact de l’état de Trump, suggérant que tout allait bien, alors qu’en fait Trump avait du mal à respirer vendredi, avait de l’oxygène supplémentaire, avait de la fièvre et descendait rapidement quand il a été emmené à Walter Reed.

Le Dr Conley a déclaré samedi soir … “Le président Trump continue de bien faire, ayant fait des progrès substantiels depuis le diagnostic”, ajoutant: “Ce soir, il a terminé sa deuxième dose de Remdesivir sans complication. Il reste sans fièvre et sans oxygène supplémentaire avec un niveau de saturation compris entre 96 et 98% toute la journée. Il a passé la majeure partie de l’après-midi à faire des affaires, et s’est déplacé sans difficulté dans la plupart des locaux médicaux. Bien que pas encore sortie du bois, l’équipe reste prudemment optimiste. Le plan car demain est de continuer l’observation entre les doses de Remdesivir, en surveillant de près son état clinique tout en soutenant pleinement sa conduite des fonctions présidentielles. “

Rien ne peut l’empêcher de travailler pour le peuple américain. IMPLACABLE! 🇺🇸 pic.twitter.com/2ZSat782qe – Ivanka Trump (@IvankaTrump) 4 octobre 2020 @IvankaTrump

La Maison Blanche a ensuite publié des photos de Trump travaillant dans la suite présidentielle de Walter Reed.

𝙏𝙃𝘼𝙉𝙆 𝙔𝙊𝙐 à tous les grands patriotes américains qui sont venus ce soir, pour soutenir @realDonaldTrump au Walter Reed Medical Center. Nous allons tous traverser ça, ENSEMBLE! # MAGA🇺🇸🦅 pic.twitter.com/MkM1XWSpdQ – Dan Scavino🇺🇸🦅 (@DanScavino) 4 octobre 2020 @DanScavino

En dehors de l’hôpital Walter Reed, les partisans de Trump ont organisé un rassemblement pour montrer leur soutien. Trump a tweeté un merci à ses partisans.