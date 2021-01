Body noir de Manelyk est transparent avec de la dentelle et sexy | Instagram

C’est à travers une publication sur son compte Instagram qu’il a montré à ses fans une image dans laquelle Manelyk Elle apparaît montrant à nouveau sa silhouette, mais cette fois, elle l’a fait avec un body noir, qui se compose d’une ceinture avec des détails transparents et de la dentelle.

C’est facilement l’une des combinaisons parfaites que chaque célébrité aime Manelyk pourrait utiliser, car il fascine les internautes car lors de leur publication, ils commencent immédiatement à réagir, non seulement en donnant des “coeurs rouges” (les J’aime) mais aussi en nous faisant savoir en raison des commentaires où ils louent dans le cas de Gérez votre beauté complète.

La jeune mannequin mexicaine en plus d’être chanteuse et actrice l’a surprise de plus de dix millions de followers sur ses réseaux sociaux car elle se consacre constamment à publier des contenus assez risqués, bien sûr sans trop montrer de peau, comme d’autres l’ont fait. modèles, comme tel est le cas de Celia Lora qui est aussi une grande amie de Manelyk.

Dans sa publication, il apparaît exhibant un body noir avec de la dentelle et des transparences, on peut également voir une ceinture de la marque dont il fait la promotion, qui est évidemment la sienne.

2021 quels étaient vos souhaits et objectifs ??? @ by.manelyk », a écrit Manelyk.

Rechargée dans un fauteuil violet, elle ne fait rien de plus que mettre en valeur ses courbes et sa silhouette élancée tout en portant son body, elle était également accompagnée d’une chemise blanche qui est ouverte, on voit qu’elle ne s’assoit que sur ses bras et une de ses épaules.

Comme d’autres personnalités Manelyk En plus d’être une star des réseaux sociaux, elle est devenue une femme entrepreneuriale, a lancé plusieurs produits sur le marché avec des entreprises qui ne font rien de plus qu’améliorer l’apparence des femmes, comme c’est le cas des produits de soin de la peau. peau, et ce n’est qu’un exemple de ce que l’ancien membre d’Acapulco Shore a libéré.

Bonjour Manelyk définitivement que ton copain a beaucoup de chance car avoir une beauté et une femme comme toi c’est une bénédiction », a écrit l’un de ses admirateurs.

Manelyk Elle est la petite amie d’un autre membre de l’émission de télé-réalité Acapulco Shore: Luis “Jawy” Méndez, avec qui le mannequin a déjà eu l’occasion de lancer la deuxième saison de sa propre émission de télé-réalité, ensemble ils s’appellent “Los Mawy”.

Après son départ d’Acapulco Shore Mane a commencé à avoir de nombreux adeptes ceci grâce à sa personnalité, son caractère et surtout pour sa silhouette dont on est sûr que les téléspectateurs et maintenant aussi les internautes ne se lassent pas de voir, avec chacun de ses publications.

Le meilleur du meilleur le plus beau et le plus beau de toute la galaxie maman “, a écrit l’un de ses fans.

Quelque chose qui a attiré l’attention de la chanteuse interprète de “Vuelves” avec son petit ami Jawy, c’est que malgré le fait qu’elle a constamment partagé du contenu où elle vante sa silhouette, jusqu’à présent, le mannequin n’a pas montré ses charmes naturels , Manelyk a tendance à faire très attention au contenu qu’il partage sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram.

Manelyk a commencé cette année 2021 avec toute l’attitude, sûrement bientôt il commencera à partager quelques nouvelles sur ses réseaux sociaux sur les projets possibles dans lesquels il travaille sûrement déjà, le tout dans le but de surprendre ses followers qui avec affection il se réfère à des «petits oiseaux» qu’il adore de tout son cœur.

