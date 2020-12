Body en dentelle noire Manelyk surprend par ses transparences | Instagram

Il y a quelque temps Manelyk a partagé une photo que ses fans aimaient sûrement trop, dans laquelle il semble montrer sa silhouette tout en portant un body en dentelle noir, c’est aussi transparent qui le rend spectaculaire.

Grâce à l’émission de télé-réalité Acapulco Shore, nous avons pu rencontrer Manelyk González qui est devenu non seulement une célébrité mais aussi une femme d’affaires et un modèle reconnu.

Manelyk Elle s’est avérée être un excellent modèle, grâce à ses photographies, nous avons vu sa vaste capacité et sa facilité à poser devant la caméra, que même si cela semble quelque chose de simple, en réalité il doit avoir une touche et une grâce pour qu’il vous adore, comme il le fait naturellement elle.

Habituellement, Mane, comme on l’appelle aussi, a réussi à hypnotiser ses fans grâce à ses photographies intenses que plus d’un d’entre eux adorent.

Jusqu’à présent, la mannequin, femme d’affaires et star de l’internet est l’une des personnalités les plus suivies sur son compte Instagram, parlant des membres d’Acapulco Shore, c’est pourquoi elle est devenue la plus populaire parmi ses amis et collègues qui ils n’ont pas atteint la moitié de leurs 10 millions 800 000 abonnés.

Dans la La photographie qu’il a partagé bien qu’il soit un peu vieux est impressionnant car la qualité de ses clichés a été maintenue depuis qu’il a décidé de commencer avec son compte Instagram, c’était il y a 159 semaines qu’il l’a partagé, pour être exact le 3 décembre 2017.

Elle y apparaît vêtue d’un body une pièce avec une belle dentelle noire qui se combine parfaitement avec les transparences que ladite presse a, elle était accompagnée de talons hauts qui se combinaient parfaitement avec sa tenue.

Son body semble avoir un décolleté licou, à la taille on voit comment un ruban descend dans son dos, peut-être pour tout maintenir en place.

Manelyk Elle est assise dans ce qui semble être une barre blanche, en arrière-plan on voit un grand miroir avec un cadre blanc et des lumières qui attirent beaucoup d’attention et où l’on voit sa silhouette élancée se refléter dedans bien que ce soit une petite partie, cela finit par attirer l’attention .

Il y en a beaucoup après moi mais vous gagnez toujours !! Le bébé est dur », a-t-il écrit sur la photo.

Beaucoup de ses followers ont commenté l’image qu’il aimait tant, en même temps qu’ils lui ont donné plus de 170 J’aime, quant aux commentaires, ils s’élèvent à plus de 400.

Qu’est-ce que tu aimes? Crinière, quelle belle culotte! », A écrit un internaute.

La mannequin mexicaine a toujours trouvé le moyen de chouchouter ses fans, que ce soit avec des cadeaux, des photos, des vidéos et autres, son naturel est ce que ses millions de followers ont le plus aimé, tout au long de ces années, chaque fois qu’elle apparaît dans Rive d’Acapulco Manelyk Il continuera à accumuler plus de fans, en plus de ceux qu’il obtient avec ses publications sur ses réseaux sociaux.

Il se peut que l’image partagée par Mane ne soit pas du goût complet de certains de ses fans, mais elle a plus d’un millier de publications avec lesquelles elle pourrait captiver ses followers, malgré le fait qu’elle apparaît continuellement en maillot de bain, nous l’avons vue en porter d’autres. des vêtements qui réussissent à voler le cœur ainsi qu’un soupir de leurs fans.

Nous sommes sûrs que plus d’une de ses photographies du modèle et même certaines de ses vidéos s’adapteront à votre goût, vous trouverez peut-être rapidement une publication qui deviendra votre préférée et vous pourrez même en trouver plus d’une.

