Le body rose de Noelia se montre pour ses petits fils! | Instagram

Connu pour être un chanteur à succès, la belle Noelia d’origine portoricaine a de nouveau montré à travers une vidéo son côté le plus audacieux, grâce au fait qu’il a utilisé un body rose fait avec de minuscules fils, grâce à cela, il était possible de voir pleinement une grande partie de sa silhouette que les internautes aimaient tant.

Depuis quelques années maintenant, Noelia nous montre pourquoi elle continue d’être l’une des chanteuses préférées, non seulement dans le domaine musical mais aussi en tant que femme, car il ne fait aucun doute qu’à chaque fois que nous la voyons, elle a l’air beaucoup plus attirante!

Comme une célébrité, l’interprète de “Tú” a réussi à devenir l’un des artistes les plus acclamés et aimés, non seulement pour le fait que Noelia Il continue de ravir nos oreilles avec ses chansons mélodieuses, mais c’est aussi sa présence même qui parvient à accélérer plusieurs cœurs de temps en temps, en apparaissant sur scène ou en l’occurrence sur son compte Instagram officiel.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Vous savez sûrement déjà qu’il y a longtemps Noelia a décidé de changer sa carrière, même si à vrai dire ce n’était qu’une extension plutôt qu’un tour, la belle blonde portoricaine est entrée dans le monde du cinéma, mais pas précisément en tant qu’actrice hollywoodienne mais en tant qu’actrice de cinéma. pour adultes.

Il y a quelques années, une vidéo privée de Noelia La nouvelle est devenue un scandale parce que la jeune femme était au sommet de sa carrière de chanteuse, et lorsque cela s’est produit, ce fut un coup dur pour elle-même.

Plus tard dans une interview avec Yolanda Andrade et Monserrat Oliver a admis qu’il ferait un nouveau film mais “bien fait”, il a mentionné que heureusement à la première occasion de la vidéo divulguée, il n’était pas physiquement bien, alors en faisant la catharsis et en décidant de le faire doit “a décidé de commencer à faire de l’exercice et d’améliorer son apparence, ce que nous voyons aujourd’hui avec d’excellents résultats, à tel point que dans ses vidéos Instagram, il est devenu très populaire.

C’était dans une vidéo de la plus récente où elle montrait ses charmes tout en portant un mini body rose qui se caractérisait par plusieurs brins, extrêmement étroits et également petits.

SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO CLIQUEZ ICI.

Pour Noelia il est très facile d’attirer l’attention, cela grâce à sa silhouette et surtout à sa beauté et à son charisme, elle sait parfaitement quelles sont les faiblesses des hommes et les utilise à son avantage, avec cela elle gagne un avantage et plus d’adeptes, Sans aucun doute, la belle chanteuse sait très bien ce qu’elle fait car en plus d’être belle, elle est intelligente.

Noelia Il a commencé à surprendre ses fans aussi, quand il a lancé sa page OnlyFans, sur cette page, vous pouvez partager un contenu exclusif auquel seules les personnes qui s’abonnent y ont accès, bien sûr, ils doivent également payer une redevance mensuelle pour le faire.

Il faut noter que tout ce qui concerne l’interprète de “Candela” n’est pas que des vidéos flirty ainsi que des photographies, heureusement Noelia a eu l’opportunité de se développer dans d’autres domaines, non seulement en tant qu’artiste mais aussi en tant qu’entrepreneur, en fait il y a quelques mois a reçu le prix de la femme d’affaires de l’année.

Cette reconnaissance a été faite au Mexique, pays avec lequel le chanteur a réussi à avoir une plus grande portée en termes de ses admirateurs, c’est l’un des pays qui a donné plus d’opportunités aux stars étrangères, parmi lesquelles Noelia bien que la Portoricaine semble déjà plus mexicaine, tout le pays l’a adoptée avec tout le l’affection qu’il mérite, ce que nous comprenons est quelque chose de réciproque.

Lire aussi: La façon audacieuse de Noelia de s’entraîner avec un seul fil