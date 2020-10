Exclusif

Peut-être que la société de viande la plus célèbre du pays a du bœuf sérieux avec un restaurant à New York, et ce que vous sentez cuisiner n’est pas un grésillement …

Voici l’affaire … Certified Angus Beef s’en prend à Beetle House NYC pour avoir prétendument utilisé le label CAB, sans autorisation, pour promouvoir des éléments de leurs menus.

La société a lancé une menace légale, obtenue par TMZ, affirmant que Beetle House utilise la bonne réputation du CAB pour vendre le burger Edward Burger Hand. Intelligent. Tu comprends?

Quoi qu’il en soit, le menu en ligne du restaurant indique que le hamburger est livré avec un “taxi 1/2 galette” … et c’est le problème brûlant. Certified Angus Beef affirme que Beetle House n’a pas acheté son produit, et même si c’était le cas, Beetle n’était pas autorisée à utiliser le nom de marque.

La société affirme vouloir que Beetle House supprime toute référence à ses produits de ses menus.

Propriétaire de Beetle House Zach Neil dit qu’il a d’abord pensé que la menace légale était une blague. Il affirme que son restaurant a acheté de vrais produits CAB, mais qu’il cessera de le faire à l’avenir.

Zach appelle le bœuf de l’ACR “une partie de ce qui ne va pas avec l’Amérique en ce moment. Les gens meurent, les restaurants échouent, ces gars-là menacent ceux-là mêmes qui achètent leurs produits. C’est vraiment triste.”

Un représentant de CAB a déclaré à TMZ … “Nous prenons à cœur la partie certifiée de notre nom et avons un système en place pour suivre notre viande de bœuf afin que ceux qui achètent notre viande de bœuf en font vraiment la promotion. House achète un produit, même si nous reconnaissons pleinement que nous manquons peut-être cette information importante.

Nous reconnaissons nos partenaires de restauration – et tous les services alimentaires traversent des moments extrêmement difficiles. Notre intention était, et est toujours, de simplement soutenir la communauté des restaurants qui achètent notre boeuf et le commercialisent; pour ne pas provoquer de mauvaise volonté. “