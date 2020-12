Lire le contenu vidéo



– CBS a publié la première photo présumée d’Anthony Warner.

….. # EXCLUSIVE @CBSNews a obtenu une photo d’Anthony Quinn Warner, la personne d’intérêt dans le #bombing #Nashville. Les enquêteurs pensent qu’il est mort dans l’explosion … plus à venir pic.twitter.com/kXThvYrJGU – Jeff Pegues (@jeffpeguescbs) 28 décembre 2020 @jeffpeguescbs

Le correspondant Jeff Pegues écrit: “@CBSNews a obtenu une photo d’Anthony Quinn Warner, la personne d’intérêt dans le # bombardement #Nashville. Les enquêteurs pensent qu’il est mort dans l’explosion … plus à venir”

Les autorités ont confirmé l’identité du bombardier de Nashville – c’est ce que tout le monde pensait que cela pourrait être, et son destin est également scellé … le gars est mort.

Le procureur américain du Tennessee a fait la révélation dimanche à un presser, affirmant qu’il était âgé de 63 ans Anthony Quinn Warner est, en effet, l’homme qui, selon eux, a fait exploser une bombe dans un véhicule récréatif qui campait devant le bâtiment AT&T au centre-ville de Nashville tôt le matin de Noël.

Il a également dit que Warner est mort à le site de la bombe, et que le tissu humain découvert – et analysé plus tard par le Tennessee Bureau of Investigation – correspondait au profil ADN de Warner.

Pour ce qui est de le VR … les responsables disent que cela appartenait également à Warner. Ils lui ont lié le numéro VIN. Il semble que le véhicule était en sa possession depuis un certain temps, car il avait été vu garé sur sa propriété aussi récemment que l’année dernière. Les voisins l’ont également identifié lors d’entretiens.

Toujours pas de mot sur le motif – bien qu’il y ait des spéculations qu’il aurait pu être paranoïaque à propos de la 5G tech, mais cela n’a pas été confirmé. Le gouvernement fédéral a également déclaré qu’il ne pouvait pas lier son acte à un type d’idéologie qu’ils ont repris au début de leur enquête. En conséquence, ils ne l’appellent pas encore comme du terrorisme.

Heureusement, Warner lui-même est le seul décès dû au bombardement … ce qui est assez miraculeux compte tenu de sa taille. Quelques personnes ont été blessées, mais pas de manière critique.

Les moments qui ont précédé l’explosion ajoutent une couche supplémentaire de malaise car le pourquoi continue d’être un mystère … Warner a eu une alarme retentissante pendant plusieurs minutes disant aux gens d’évacuer, puis juste avant que sa bombe ne décolle – les flics disent qu’il joué “Downtown” de Petula Clark.

Les entreprises avoisinantes ont été décimées dans l’explosion – sans parler d’autres dommages à la propriété publique – et plusieurs commerçants recherchent de l’aide pour franchir les prochaines étapes.

