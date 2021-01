g

Les actions ambling ont vu leur chance se poursuivre aujourd’hui après de gros gains pour deux grandes entreprises technologiques axées sur les casinos en ligne et les jeux de bingo.

Des hausses de cours de plus de 3% grâce à des mises à jour de négociation positives ont permis à Gamesys et Playtech de se hisser au sommet du tableau des élévateurs de l’indice FTSE 250, prolongeant ainsi une course gagnante pour le secteur plus large au milieu de l’impulsion offerte par les restrictions actuelles de rester à la maison.

La consolidation du secteur suscite également l’intérêt des investisseurs, avec Ladbrokes et le propriétaire de Sportingbet Entain, le dernier sous les projecteurs après une approche de 8 milliards de livres sterling de MGM Resorts.

Les actions de Paddy Power et du propriétaire de Betfair, Flutter Entertainment, ont été parmi les bénéficiaires alors que l’action de premier ordre a soulevé un autre 75p à 15 640p en négociation aujourd’hui.

Par ailleurs, le marché londonien dans son ensemble couvrait ses paris après la première séance de ralentissement de l’année d’hier. L’indice FTSE 100 a glissé de 10,24 points à 6 788,24, les investisseurs ayant pesé l’impact économique à court terme de Covid-19 par rapport au potentiel de mesures de relance budgétaire majeures aux États-Unis.

Le prix du Brent est passé à plus de 56 dollars américains pour refléter l’optimisme pour un rebond économique au second semestre, conduisant à des gains de plus de 1% pour les actions de Royal Dutch Shell et BP.

Il y a également eu une hausse bienvenue de 0,8p à 36,95p pour Lloyds Banking Group, tandis que Rolls-Royce a ajouté 1,85p à 107,6p. L’amélioration de ce dernier est survenue lorsqu’il est apparu que le géant des moteurs travaillait avec l’Agence spatiale britannique pour voir comment l’énergie et les technologies nucléaires pourraient être utilisées dans le cadre de l’exploration spatiale.

Parmi les meilleurs bailleurs de fonds figuraient le Scottish Mortgage Investment Trust, le soutien de Tesla, qui était en baisse de 23 pence à 1220 pence dans un contexte d’affaiblissement général du sentiment envers les actions technologiques.

La paire FTSE 250 de Gamesys et Playtech était plus élevée après leurs impressionnantes mises à jour de trading. Gamesys, qui fournit des jeux via des marques telles que Jackpot Joy et Monopoly Casino, a augmenté de 44p à 1300p, car il a déclaré que les bénéfices sous-jacents pour 2020 seraient au sommet des prévisions.

Playtech, qui a récemment pénétré le marché américain grâce à un partenariat avec bet365 et Entain dans le New Jersey, a également fait état de «progrès significatifs» l’année dernière. Ses actions ont bondi de 31,4p à 480,56p au sommet de l’indice FTSE 250, qui était inférieur de 1,66 point à 20 774,47.

Parmi les plus petits stocks, le fabricant de boissons Vimto Nichols a chuté de 25 pence à 1200 pence après la chute des ventes dans le secteur de l’hôtellerie qui a entraîné une baisse de 19,3% des revenus de l’année au 31 décembre.

