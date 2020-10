Twitter était brièvement en panne jeudi, déclenchant de nombreuses théories hilarantes sur la panne. Le réseau social a été indisponible pour la plupart des utilisateurs pendant près d’une heure avant de finalement retrouver sa forme de travail vers 19 h HE. La panne a également empêché les utilisateurs de publier des messages à partir de l’application mobile.

Selon Twitter, la société a constaté une irrégularité dans son interface de programmation d’application (API), rapporte CNBC. La société a déclaré plus tard qu’un changement de système était entré en vigueur plus tôt que prévu. Il n’y avait aucune preuve d’une rupture de sécurité ou d’un piratage, a déclaré Twitter.

“Twitter est en panne pour beaucoup d’entre vous et nous travaillons à le remettre en marche pour tout le monde. Nous avons eu des problèmes avec nos systèmes internes et n’avons aucune preuve de faille de sécurité ou de piratage”, a déclaré la société. . “La plupart d’entre vous devraient recommencer à tweeter. La panne a été causée par un changement de système initié plus tôt [than] planifié, affectant la plupart de nos serveurs. Nous travaillons dur pour ramener Twitter à la normale et nous attendons à ce que les choses soient entièrement résolues en 1 à 2 heures. Nous apprécions votre patience.”

Bien que Twitter ait expliqué ce qui s’était passé, les utilisateurs ont immédiatement commencé à théoriser ce qui se cachait derrière la panne. Certains ont même trouvé suspect que cela se soit produit juste avant que le président Donald Trump et le candidat démocrate à la présidence Joe Biden ne commencent leurs événements de mairie en compétition sur NBC et ABC, respectivement. Twitter semblait être opérationnel avant le début des deux événements. Voici quelques-unes des théories les plus amusantes qui circulent jeudi soir.

Whoa hold on ils se sont arrêtés dans l’allée. Ils sont revenus. – ISSA DUCK (@ issa_lame12) 16 octobre 2020

Une personne a plaisanté en disant que Twitter était peut-être allé «chercher du lait». Le tweet, mettant en vedette SpongeBob Squarepants, a lui-même reçu de nombreuses réponses amusantes. “Qui tiennent bon, ils se sont arrêtés dans l’allée. Ils sont revenus”, a répondu une personne après que Twitter ait recommencé à travailler.

prevnext

Tout le monde: «Twitter est-il mort? Twitter WTF? Twitter a-t-il attrapé Rona? » Facebook: pic.twitter.com/syCfalNg8i – Wes sur quelques BS (@some_wes) 16 octobre 2020

Facebook aurait pu être heureux de voir Twitter tomber en panne pendant un certain temps. Après tout, pendant environ une heure, le seul endroit où vous pouviez vous plaindre de la panne de Twitter était Facebook.

Omg ça m’a fait rire! Mes enfants sont venus en courant pour voir de quoi je riais pic.twitter.com/rUAQu6tKOe – jacobysmom (@ jacobysmom2) 16 octobre 2020

prevnext

Twitter vient-il de nous mettre à l’heure 😂😭 pic.twitter.com/SIN2J9xLMn – 4PF Isaac! 🎃💫 (@ 410yungin) 16 octobre 2020

Twitter était-il en colère contre quelque chose que nous avons fait? Une personne a théorisé que nous étions tous mis dans un coin pour quelque chose que nous avions dit.

prevnext

#twitterdown Twitter a-t-il vraiment pris mes signets pleins de vidéos d’animaux mignons? C’est mieux une chose momentanée !! pic.twitter.com/EvdWEmVaP8 – KeanoTheDog (@ Judgeyourself99) 16 octobre 2020

Même lorsque Twitter est revenu, certains utilisateurs ont remarqué que certaines notifications manquaient. Une personne craignait que ses signets de vidéos d’animaux mignons ne soient manquants. En 2020, nous avons tous besoin de vidéos d’animaux mignons, après tout.

prevnext

Non seulement Twitter s’est cassé, mais je suis également arrivé à la fin d’Instagram. Sur le point de trouver mon chemin hors de la matrice. pic.twitter.com/MQLxXK5FcV – Becky Yaworski (@beckyyaworski) 15 octobre 2020

Une utilisatrice de Twitter a été stupéfaite de voir que non seulement le réseau social était en panne, mais qu’elle avait également atteint «la fin» d’Instagram, l’application de partage de photos de Facebook. Ils ont plaisanté sur le fait qu’il était temps de sortir de The Matrix.

😂😂 Je suppose que oui! – Becky Yaworski (@beckyyaworski) 15 octobre 2020

prev