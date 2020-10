La prochaine édition de l’événement d’une semaine aura lieu du 19 au 23 février 2021 et les créateurs de vêtements pour hommes sont encouragés à y participer.

Alors que traditionnellement, la vitrine de la mode masculine a eu lieu en janvier, le British Fashion Council a décidé de fusionner les vêtements pour hommes et les vêtements pour femmes. «Lorsque nous avons lancé London Collections: Men en juin 2012, qui est ensuite devenue London Fashion Week Men’s, nous répondions à un besoin de l’industrie et à la nécessité de disposer d’une plate-forme pour nos brillants designers britanniques de vêtements pour hommes, des talents émergents à la couture Savile Row,» dit Dylan Jones, le président de la mode masculine du British Fashion Council, «beaucoup de choses ont changé depuis, et la pandémie de cette année nous a tous amenés à repenser le système actuel en place.

À l’instar de l’événement d’une semaine de septembre, la London Fashion Week de février sera d’abord numérique avec plusieurs activations physiques réduites.

Caroline Rush, PDG du British Fashion Council, déclare: «Le passage du LFWM au LFW en février continuera de dégrader le LFW, permettra aux créateurs une plus grande flexibilité pour considérer quelle collection ils montrent quand et minimiser les besoins de voyage, nous rapprochant de un avenir plus durable. »

Lors de l’événement de septembre – au cours duquel les marques ont présenté leurs collections printemps / été 2021 – ont présenté des spectacles physiques de Burberry et Bora Aksu, tandis que Halpern et Victoria Beckham faisaient partie de ceux qui ont choisi de tenir des rendez-vous avec la presse à la place.