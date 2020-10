Le dernier épisode de Saturday Night Live a été animé par le comédien Bill Burr. Mais c’était un caméo surprise d’une célébrité super-héroïque qui a fait parler de nombreux fans en ligne. Dans un sketch, «Assez, c’est assez», Jason Momoa a fait une apparition surprise, rendant les fans fous sur Twitter.

Pendant le sketch en question, le personnage de musicien en herbe de Beck Bennett a chanté une chanson dénonçant le président Donald Trump. Il a rapidement posté la vidéo sur les réseaux sociaux et a tagué quelques personnes célèbres, dont Momoa. Le personnage de Bennett a ensuite reçu une vague de messages de ses amis et de sa famille le pressant de retirer la vidéo en raison de la nature embarrassante de celle-ci. Son personnage a même reçu un appel vidéo surprenant de Momoa, qui a dit: “Détachez-moi de ce morceau pathétique de merde -! C’était la chose la plus triste et la plus faible que j’aie jamais vue.” Il a continué à partager sa colère en disant au personnage de Bennett: «Je le regarde et je me dis:« Comment diable ce gars a-t-il même atteint cet âge sans mourir? Vous devez le supprimer, car c’est pathétique et vous êtes un perdant. ” Bien que le message ait été définitivement reçu, le personnage de Bennett a en fait eu une réponse positive à la colère de Momoa, comme il l’a dit après que l’acteur ait raccroché, “Cela a fonctionné. Jason Momoa me connaît.”

Les fans ont été ravis de voir Momoa faire une apparition surprise dans le dernier épisode de SNL, même si l’acteur était dans un état de rage simulé pendant cela. Découvrez ce que les téléspectateurs disent à propos du camée SNL de la star d’Aquaman.

#SNL vous auriez pu avoir l’hôte de Jason Momoa. Vous auriez toujours pu avoir l’hôte de Jason Momoa. – Troy Peterson (@ TroyMP94) 11 octobre 2020

Jason Momoa sur un écran de téléphone a été la meilleure partie de #SNL jusqu’à présent ce soir. – Ron Waxman 🏳️‍🌈 (@RonWaxman) 11 octobre 2020

