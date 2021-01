UNE

Le candidat à la mairie de Londres a demandé aujourd’hui que les élections à la mairie soient reportées à l’été.

Sian Berry de Green a déclaré qu’un deuxième report du scrutin pour le maire, déjà retardé de mai 2020 en raison de la pandémie, éviterait la nécessité de détourner les responsables de l’aide aux tests communautaires et au déploiement de vaccins.

Cela s’est produit alors que l’ancien candidat à la mairie des conservateurs, Steve Norris, a déclaré que l’élection devrait être menée par vote par correspondance ou en ligne plutôt que de la reporter au-delà du 6 mai.

Mme Berry, co-chef du Parti vert et conseillère de Camden, a déclaré que ses préoccupations provenaient de ses discussions avec des fonctionnaires du conseil qui seraient chargés d’organiser des milliers de bureaux de vote dans la capitale.

“Des officiers seraient nécessaires dans quelques semaines pour commencer à travailler sérieusement sur les élections de mai”, a-t-elle dit. “Le personnel qui est doué pour organiser des élections sont les mêmes personnes qui sont idéales pour aider. [Covid] les tests et le programme de vaccination.

«Je pense que si nous allons de l’avant avec May, alors très bien, mais nous devons décider maintenant et nous en tenir à cela. Nous ne pouvons pas avoir de décisions prises maintenant et modifiées plus tard. »

Le Premier ministre Boris Johnson a été accusé aujourd’hui de chercher à retarder les élections locales à travers l’Angleterre, qui doivent se tenir le même jour que le scrutin de Londres, pour garantir un «rebond des vaccins». La semaine dernière, il a déclaré que la date était en cours de révision.

Mme Berry a déclaré: «Il n’est pas bon de planifier de le garder à l’étude. C’est une recette pour un autre des demi-tours que nous avons vus.

Le maire Sadiq Khan souhaite que les élections aient lieu le 6 mai. Une source travailliste de Londres a déclaré: «Le Premier ministre a promis que les plus vulnérables seront vaccinés d’ici la mi-février, ce qui signifie qu’il n’y a aucune raison légitime d’envisager de reporter les élections de mai. .

«Des pays du monde entier ont réussi à organiser en toute sécurité des élections pendant la pandémie. Ce serait une accusation accablante de la gestion de la pandémie par le gouvernement britannique si nous ne pouvions pas faire de même.

La candidate de Lib Dem, Luisa Porritt, a déclaré: «La santé publique est la priorité.» Une porte-parole du candidat conservateur Shaun Bailey n’a pas été en mesure de dire s’il souhaitait que l’élection soit retardée.