Le graphiste Troyano, originaire de Stockport, participait à la série 2014 du salon de la pâtisserie, aux côtés de son collègue finaliste Richard Burr et de l’éventuelle gagnante Nancy Birtwhistle.

Son agent, Anne Kibel, a partagé la nouvelle sur Twitter aujourd’hui.

Elle a écrit: “Malheureusement, ma charmante cliente a perdu son combat courageux contre le cancer de l’œsophage la semaine dernière

«Un homme fantastique passionné de pâtisserie qui l’a vu se qualifier pour la finale de GBBO, écrire un livre merveilleux, Bake It Great et bien plus encore. Toujours dans nos pensées.

Après son apparition sur Bake-Off, la star a fait des apparitions dans les émissions BBC Good Food et BBC Breakfast.

En 2015, il a publié un livre de cuisine intitulé Bake it Great.

Les hommages ont afflué pour la star.

Nadiya Hussain, qui a remporté l’émission un an après l’apparition de Troyano, a écrit: «RIP».

John Whaite, qui a remporté la troisième série du concours de pâtisserie, a déclaré: «C’est extrêmement triste. Mes pensées et mes condoléances à ses proches. »

Ruby Tandoh, qui était également dans la troisième série, a ajouté: “Terrible News.”

Le cancer de l’œsophage provoque des tumeurs qui se développent dans le conduit alimentaire entre la bouche et l’estomac. Elle est plus fréquente chez les personnes âgées de plus de 60 ans et touche plus les hommes que les femmes.

L’épouse de Troyano, Louise, a depuis créé une page JustGiving pour aider à collecter des fonds pour Macmillan Cancer Support qui s’occupait de son mari.

Elle a écrit: «Votre vie a été une bénédiction, votre mémoire un trésor, vous êtes aimé au-delà des mots et vous manquez au-delà de toute mesure.

«Cette page a été créée pour Macmillan Cancer Support, mais en vérité, Luis a remercié toutes les personnes impliquées dans ses soins.»

Elle a ajouté: “Dans les propres mots de Luis .. Un merci spécial à Macmillan Cancer Support, East Cheshire Hospice et le NHS, y compris Salford Royal NHS Foundation Trust, The Christie NHS Foundation Trust et Stockport NHS Foundation Trust pour avoir essayé de sauver ma vie et leur travail inlassable pour essayer d’éliminer le cancer.

«Mais plus important encore, un immense merci à tous les professionnels incroyables qui ont vraiment fait de leur mieux pour moi, m’ont montré une compassion absolue et m’ont donné plus de temps que ce qui était apparemment possible. Je vous remercie sincèrement.