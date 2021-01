Aubameyang n’a trouvé le filet que six fois jusqu’à présent au cours de l’une de ses saisons les plus difficiles à ce jour.

“Depuis le début de cette saison, j’ai beaucoup de mal, mais je pense que cela fait partie du football”, a déclaré Aubameyang à Sky Sports.

«Nous avons beaucoup donné à la fin de la saison pour gagner la FA Cup et nous qualifier pour la Ligue Europa car c’était vraiment important pour le club.

«Parfois, vous avez des hauts et des bas et vous devez gérer du mieux que vous pouvez. J’ai fait de mon mieux et, jusqu’à présent, ce n’était pas la meilleure performance de ma part.

«Je suis toujours positif. Je pense que je peux renverser la vapeur. “

Les Gunners ont riposté depuis lors et ils ont remporté leurs quatre derniers matchs consécutifs toutes compétitions confondues.

Aubameyang a trouvé le filet lors de la victoire de samedi en FA Cup contre Newcastle.

Cela signifie qu’ils sont 11e de la Premier League et six points derrière Manchester City en sixième, avant le match de jeudi avec Crystal Palace – et Aubameyang pense qu’Arsenal peut commencer à chercher la table.

«Pour le moment, nous jouons bien et nous devons suivre cette voie», a-t-il ajouté.

«Si nous gagnons les deux matchs à venir, nous pouvons renverser la situation. Nous ne sommes pas si loin du top six, c’est donc le moment de revenir dans la compétition.

En tant que capitaine d’Arsenal, Aubameyang a dû mener l’équipe à travers leurs problèmes et il a admis que cela pouvait être difficile lorsque sa propre forme bégayait aussi.

«C’est vraiment difficile de gérer les deux, mais il faut être aussi positif que possible parce que l’équipe a besoin de vous», dit-il.

«J’essaie toujours de donner le meilleur de moi-même, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire pour les gars.

«Parfois, c’est difficile, et peut-être que vous n’êtes pas de bonne humeur, mais vous devez trouver un moyen de le changer et de donner une ambiance positive aux gars.»