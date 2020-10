Le capitaine de l’Essex, Tom Westley, a présenté des excuses après que le batteur musulman Feroze Khushi se soit fait verser de l’alcool sur lui lors des célébrations qui ont suivi la victoire du trophée Bob Willis dimanche.

Khushi était le 12e homme lors de la victoire sur Somerset chez Lord’s et des photographies ont montré son inconfort alors que de la bière était versée sur sa tête pendant que les joueurs pulvérisaient des boissons pendant la remise du trophée.

Son club a admis que les célébrations n’avaient pas respecté leurs valeurs inclusives et s’est engagé à faire plus.

Une déclaration du club lundi disait: “Le club a travaillé très dur et continuera à offrir le cricket à tout le monde et à éduquer sur la diversité, mais il reste encore du travail à faire dans le sport et la société en général, pour élargir les connaissances et les rendre plus conscients des différences culturelles. “

Et Westley a ajouté mardi: «Au nom de moi-même et de l’équipe, nous tenons à nous excuser pour toute infraction qui a été causée lors de nos célébrations à Lord’s dimanche.

«Chez Essex, nous pensons que nous avons construit une forte culture vestiaire qui se soutient les uns les autres sur et hors du terrain.

«En tant que groupe, nous nous sommes réunis aujourd’hui et avons discuté de l’événement et après réflexion, nous sommes déçus d’avoir laissé cela arriver.

“À l’avenir, l’équipe sera plus responsable et consciente de nos actions et continuera à apprendre et à se développer avec l’aide de la BCE et de l’APC.”

L’Essex a réaffirmé son statut de porte-étendard de la balle rouge du cricket anglais en réclamant le trophée inaugural Bob Willis après un match nul de cinq jours sur les manches de la première manche.

L’équipe de Chelmsford est la championne en titre du comté, ayant également pris l’honneur en 2017, et détient désormais un troisième titre de balle rouge en quatre ans.

Bien que Khushi, 21 ans, n’ait pas participé à la finale, il a fait quatre apparitions lors de la phase de groupes.

Rapports supplémentaires par PA.

