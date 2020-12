C

L’aptain Sir Tom Moore a déclaré que même si Noël peut être différent cette année, les choses «iront mieux».

Le vétéran de la Seconde Guerre mondiale a conquis le cœur de la nation lorsqu’il a levé près de 33 millions de livres sterling pour le NHS en faisant des tours de son jardin, pour lequel il a été fait chevalier par la reine en juillet.

Il a déclaré à BBC Breakfast: «Nous avons toujours eu toute la famille autour de nous et nous avons tous eu un délicieux déjeuner de Noël, avec de la dinde et tous les petits morceaux qui vont avec.

«Et ça a toujours été une joie.»

Le capitaine Sir Tom a ajouté: «Et pour les enfants, cette année bien sûr avec les choses telles qu’elles sont, ça ne peut pas être tout à fait pareil pour tout le monde.

“Mais les choses iront mieux et l’année prochaine, tout ira bien.”

Le capitaine Tom Moore termine ses 100 tours de son jardin

Jeremy Selwyn

Le capitaine Tom Moore, avec ses petits-enfants Benji et Georgia, après avoir reçu un prestigieux badge Blue Peter Gold, la plus haute distinction de l’émission, en reconnaissance de la remarquable collecte de fonds du vétéran de la guerre dans le NHS et pour être “ une lueur d’espoir ” pendant les périodes difficiles

Pennsylvanie

Le capitaine Sir Tom Moore à son domicile de Marston Moretaine, Bedfordshire, le jour de la publication de son autobiographie Demain sera un bon jour

Joe Giddens / PA

Le capitaine de l’armée britannique à la retraite Tom Moore termine sa marche caritative

BBC

Le capitaine de l’armée britannique Tom Moore est représenté en uniforme

via REUTERS

L’élève de Bedford School et le petit-fils du capitaine Tom, Benjie Ingram-Moore, ont présenté à son grand-père une photographie de la grande salle remplie de ses 100e cartes d’anniversaire pour la première fois cet après-midi. Le capitaine Tom a été submergé d’émotion lorsqu’il a reçu la photo devant son domicile

École de Bedford

Le capitaine Tom Moore célèbre son 100e anniversaire en portant la torche olympique de 2012 alors qu’il termine un tour de son jardin

Pennsylvanie

Le capitaine Tom Moore célèbre après avoir atteint le numéro 1 du classement officiel des célibataires de cette semaine avec son interprétation de Vous ne marcherez jamais seul avec Michael Ball et The NHS Voices Of Care Choir.

Pennsylvanie

Le capitaine Tom Moore, un vétéran de la guerre de 99 ans, avec (de gauche à droite) petit-fils Benji, sa fille Hannah Ingram-Moore et sa petite-fille Georgia, à son domicile de Marston Moretaine, Bedfordshire, après avoir atteint son objectif de 100 tours de son jardin – levant plus de 12 millions de livres pour le NHS

Pennsylvanie

Le capitaine de l’armée britannique à la retraite Tom Moore, 99 ans, collecte des fonds pour les agents de santé en tentant de parcourir cent fois la longueur de son jardin avant son 100e anniversaire ce mois-ci alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit

.

Le capitaine Tom Moore, un vétéran de 99 ans, a terminé la 100e longueur de son jardin. Le capitaine Moore a levé plus de 12 millions de livres pour le NHS après avoir reçu des dons pour son défi de collecte de fonds du monde entier

Pennsylvanie

Le capitaine de l’armée britannique Tom Moore pose avec des trophées sur une moto

via .

Tom Moore avec ses filles

Tom Moore a 99 ans et compte sur un déambulateur pour se déplacer, mais cela n’empêche pas le presque centenaire déterminé de marcher 2500 mètres, ou 1,55 miles, d’ici la fin avril.

Le capitaine de l’armée britannique à la retraite Tom Moore, 99 ans, collecte des fonds pour les agents de santé en tentant de parcourir cent fois la longueur de son jardin avant son 100e anniversaire ce mois-ci alors que la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit

.

Capitaine de l’armée britannique Tom Moore

via .

Capture d’écran de l’apparition du vétéran Tom Moore sur GMB

Good Morning Britain / ITV

Capitaine de l’armée britannique à la retraite Tom Moore, 99 ans

.

Un membre du personnel du NHS s’essuie les yeux alors qu’elle tient une pancarte pour remercier le vétéran britannique, le capitaine Tom Moore

. via .

Le capitaine Tom Moore et sa fille Hannah Ingram-Moore s’exprimant par vidéoconférence à l’ouverture du NHS Nightingale Hospital Yorkshire and Humber dans le North Yorkshire

.

Le petit-fils du capitaine Tom Moore, Benjie, dans la grande salle de la Bedford School, Bedfordshire, où plus de 120000 cartes d’anniversaire envoyées du monde entier sont ouvertes et affichées par le personnel

Pennsylvanie

L’artiste Sam Bailey met la touche finale à une peinture murale reconnaissant le travail effectué par le NHS, les services d’urgence et les exploits de collecte de fonds du capitaine Tom Moore, chez elle à Northampton

Pennsylvanie

Impression artistique de ce à quoi ressemblera le cachet spécial pour célébrer le 100e anniversaire de la collecte de fonds du NHS, le capitaine Tom Moore. Le cachet de la poste Royal Mail sera appliqué sur tous les postes timbrés entre le 26 avril et le 1er mai

Une vue générale de milliers de cartes d’anniversaire envoyées au capitaine Tom Moore pour son 100e anniversaire le 30 avril est présentée dans le hall de l’école de Bedford, fermée en raison de la pandémie COVID-19

.

Un message dans l’une des milliers de cartes d’anniversaire envoyées au capitaine Tom Moore pour son 100e anniversaire le 30 avril, est illustré dans le hall de l’école de Bedford, fermé en raison de la pandémie COVID-19

.

Une vue générale de milliers de cartes d’anniversaire envoyées au capitaine Tom Moore pour son 100e anniversaire le 30 avril est présentée dans le hall de l’école de Bedford, fermée en raison de la pandémie COVID-19

.

Images du capitaine Tom Moore apparaissant sur Blankety Blank

BBC

Une peinture murale qui a été créée pour rendre hommage au capitaine Tom Moore, leveur de fonds du NHS, devant Bradley Scott Windows à Tamworth, Staffordshire

Pennsylvanie

Un salut toutes les heures au capitaine Tom le vétéran de l’armée à Piccadilly Circus, Londres

Pennsylvanie

Une vue générale de milliers de cartes d’anniversaire envoyées au capitaine Tom Moore pour son 100e anniversaire le 30 avril est présentée dans le hall de l’école de Bedford, fermée en raison de la pandémie COVID-19

.

Le capitaine Tom Moore, âgé de 99 ans, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, posant avec ses deux certificats après avoir battu le record du plus grand nombre d’argent collecté par une marche caritative (individuelle) avec ses efforts pour collecter plus de 27 millions de GBP pour le NHS et à l’âge de 99 ans. 359 Days est devenu la personne la plus âgée à atteindre le numéro un des charts britanniques après avoir fait équipe avec le chanteur britannique Michael Ball pour sortir une reprise de “ Youll never walk alone ”

. via .

Ministère britannique de la défense 2020

L’ancien officier de l’armée britannique, le capitaine Tom Moore, a été nommé premier colonel honoraire du Army Foundation College à Harrogate

via .

Le colonel Tom Moore se tenait avec le lieutenant-colonel Thomas Miller devant toutes ses médailles et cadeaux.

Ministère britannique de la défense 2020

Le capitaine Tom Moore (à droite) reçoit sa Médaille de la défense de la Seconde Guerre mondiale par le lieutenant-colonel Thomas Miller après avoir été nommé colonel honoraire.

Pennsylvanie

L’ancien officier de l’armée britannique, le capitaine Tom Moore, nommé premier colonel honoraire du Army Foundation College à Harrogate, montre un coup de pouce à Bedford

via .

Capitaine Tom Moore et sa famille

BBC

Un défilé aérien commémoratif de la bataille d’Angleterre d’un Spitfire et d’un ouragan passe au-dessus de la maison du vétéran de la Seconde Guerre mondiale, le capitaine Tom Moore alors qu’il célèbre son 100e anniversaire

Pennsylvanie

Les gens regardent les avions de la Royal Air Force (RAF) voler devant la maison du vétéran de l’armée, le capitaine Tom Moore, marquant son 100e anniversaire

.

Des avions de la Royal Air Force (RAF) survolent la maison du vétéran de l’armée, le capitaine Tom Moore, marquant son 100e anniversaire

.

Les gens regardent les avions de la Royal Air Force (RAF) voler devant la maison du vétéran de l’armée, le capitaine Tom Moore, marquant son 100e anniversaire

.

Boris Johnson rend hommage avec un voeux d’anniversaire

@borisohnson

Les avions de la Royal Air Force (RAF) passent devant la maison du vétéran de l’armée, le capitaine Tom Moore, marquant son 100e anniversaire,

.

Une peinture murale à l’appui du capitaine Tom Moore et du NHS est vue, à la suite de l’épidémie de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Belfast,

.

Un message de joyeux anniversaire est affiché sur grand écran dans Piccadilly Circus pour le vétéran de l’armée, le capitaine Tom Moore, à l’occasion de son 100e anniversaire

.

Le capitaine Tom Moore, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, regarde un défilé aérien commémoratif de la bataille d’Angleterre d’un Spitfire et d’un ouragan passant au-dessus de sa maison alors qu’il célèbre son 100e anniversaire.

Pennsylvanie

Le capitaine Tom Moore, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, avec sa fille Hannah, alors qu’ils saluent un passage aérien commémoratif de la bataille d’Angleterre d’un Spitfire et d’un ouragan passant au-dessus de sa maison alors qu’il célèbre son 100e anniversaire

Pennsylvanie

Capitaine Tom Moore avec son 100e gâteau d’anniversaire

Sir Tom a déclaré qu’il était “ ravi ” de recevoir la nouvelle qu’il serait fait chevalier par la reine

Benjie Ingram-Moore

«Ce Noël, nos pensées vont à ceux d’entre vous qui passent la journée seuls, à ceux d’entre vous qui pleurez la perte d’un être cher et à ceux d’entre vous qui sont encore en première ligne à trouver l’énergie nécessaire pour mettre leur propre vie en suspens. prenez soin de nous », ont déclaré le prince William et Kate Middleton sur Twitter.

«Souhaiter un joyeux Noël ne se sent pas bien cette année, alors nous souhaitons plutôt une meilleure 2021.

Le capitaine Sir Tom a récemment publié son autobiographie, Tomorrow Will Be A Good Day, un livre retraçant son incroyable effort de collecte de fonds qui a captivé les cœurs et les esprits de la nation.