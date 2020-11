C

L’aptain Sir Tom Moore a déclaré aujourd’hui qu’il regardait toujours du bon côté de la vie en devenant la plus ancienne star de la couverture du magazine britannique GQ.

Le vétéran de 100 ans, qui a levé 32 millions de livres sterling pour le NHS pendant la pandémie en parcourant 100 tours dans son jardin du Bedfordshire, apparaît à l’avant de l’édition de janvier / février du magazine, vêtu d’un smoking alors qu’il était drapé dans une Union. Drapeau Jack.

Il a été choisi comme star de la couverture après avoir reçu le prix de l’inspiration de l’année aux GQ Men Of The Year Awards.

Dans l’interview, Sir Tom parle de sa vie, de son ascension vers la gloire et de ses perspectives positives.

Il a dit: «Les pensées négatives ne semblent pas faire partie de moi. Je pense toujours aux choses bénéfiques.

Sir Tom a déclaré qu’il n’avait jamais imaginé que son idée de marcher pour collecter des fonds pour une œuvre de bienfaisance se serait transformée en ce qu’elle a fait.

“[It] s’est épanoui en quelque chose d’absolument exceptionnel. Quand j’ai commencé à marcher, je n’avais jamais imaginé que ce genre d’argent apparaîtrait.

“Mais je remercie toute la famille, et ma fille Hannah en particulier, car sans elle, cela n’aurait jamais fleuri comme ça.”

À la suite de son succès, Sir Tom a créé sa fondation caritative. Il a déclaré: “Je pense qu’il y a tellement de personnes seules qui ont besoin d’aide … leur vie est plutôt sombre et tant de personnes ont besoin d’aide.”

Plus tôt cette année, la star – qui a également publié deux livres cette année – a été anobli par la reine.

À propos de l’expérience, il a déclaré: «Je me souviens avoir dit: ‘J’espère que la reine est douce avec cette épée!’»

Parlant d’être la plus ancienne star de la couverture, il a dit: “Eh bien, c’est quelque chose de spécial, n’est-ce pas?” Il a plaisanté: “Et peut-être que l’année prochaine, je serai à nouveau le plus âgé!”

Dylan Jones, rédacteur en chef de GQ, a déclaré à propos de Sir Tom: «Si cette année nous montre quelque chose, c’est que l’espoir peut venir des endroits auxquels vous ne vous attendez pas.

“Le capitaine Sir Tom Moore est l’incarnation absolue de notre prix Inspiration pour 2020 et nous ne pourrions être plus fiers de le célébrer lors des prochains GQ Men Of The Year Awards.”

Les prix GQ Men Of The Year 2020, qui en sont maintenant à leur 23e année, rendront hommage aux hommes et aux femmes inspirants qui ont façonné le paysage culturel mondial à travers le divertissement, l’activisme, le style, le sport et plus encore en 2020.

Ce prix, qui sera virtuel et organisé le 26 novembre, a été réalisé en collaboration avec Hugo Boss.

Le magazine sort le 4 décembre.