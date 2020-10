L’Oculus Quest 2, le nouveau casque de réalité virtuelle de Facebook, a commencé à être commercialisé aujourd’hui. La quête 2 est une version moins chère et remaniée de la quête originale 2019. Il a le même design autonome non connecté, mais avec un nouveau chipset et une grosse augmentation de la résolution de l’écran et de la durée de vie de la batterie du contrôleur. Et cela commence à 299 $ pour le modèle de base 64 Go et à 399 $ pour une version 256 Go, une baisse de 100 $ par rapport à la Quest originale.

Les précommandes Quest 2 sont ouvertes depuis septembre et sont disponibles sur le propre site d’Oculus et dans des magasins tels que Best Buy et Walmart, avec une liste complète des détaillants dans le message d’annonce d’Oculus. Il a été difficile d’acheter une Quest originale pendant une grande partie de l’année écoulée, en raison de problèmes d’approvisionnement persistants, mais la Quest 2 semble toujours être largement en stock.

Comme nous l’avons écrit en septembre, le Quest 2 améliore certaines des plus grandes lacunes de la Quest, en particulier ses problèmes de poids et d’équilibre, à condition de payer les 49 $ supplémentaires pour un autre serre-tête. Oculus a également élargi sa bibliothèque depuis le lancement de Quest original, et une liste de jeux à venir est promise pour plus tard cette année. Le seul problème potentiel est que vous aurez besoin d’un compte Facebook – pas seulement d’un compte Oculus séparé – pour l’utiliser.

Le Quest 2 remplace le Quest original, et à partir de l’année prochaine, ce sera le seul casque de Facebook, puisque le Rift S attaché sera arrêté au printemps. Le produit a toujours une concurrence haut de gamme, y compris le Valve Index et le prochain HP Reverb G2. Mais si vous recherchez une réalité virtuelle relativement bon marché qui ne nécessite pas de PC, la Quest occupe une position unique – et maintenant, elle est en vente.