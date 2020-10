Quelques membres de la distribution de la série Netflix GLOW ont envoyé une lettre au réseau et aux producteurs de l’émission plus tôt cette année, et il parle d’avoir plus de diversité et d’inclusion à l’avenir. Sunita Mani, qui a interprété Arthie Premkumar dans la série désormais annulée, a révélé la lettre sur le compte Instagram, et elle a été cosignée par Sydelle Noel, Britney Young, Shakira Barrera, Kia Stevens et Ellen Wong. L’une des choses soulignées dans la lettre est de ne pas avoir plus de diversité dans la salle de l’écrivain.

«GLOW a été commercialisé comme un ensemble diversifié, mais pour nous tous, divers membres de la distribution, il n’a jamais été à la hauteur de ces idéaux», indique la lettre. “Depuis la saison 1, la série a implanté des stéréotypes raciaux dans l’existence de notre personnage, mais vos intrigues sont reléguées à l’écart dans la gestion de ce conflit ou nous ont laissé le sentiment d’être des cases à cocher sur une liste. Malheureusement, nous pensons que la promesse de ce spectacle n’a pas été réalisé. Il y a un soutien, un amour et une camaraderie incroyables parmi les acteurs de «GLOW», et il va sans dire que nous ne sommes pas là pour abattre nos camarades blancs ou notre émission, mais pour nous élever Avec aucune personne de couleur dans la salle de l’écrivain cette saison, c’est un énorme oubli d’écrire nos récits sans personne d’autre pour nous représenter en dehors de nous.

La lettre continue en révélant quelques demandes des membres de la distribution pour la dernière saison de GLOW. Ils ont recommandé aux producteurs «d’embaucher un producteur exécutif ou un producteur consultant de couleur». Les membres de la distribution voulaient également que les producteurs “expliquent pleinement comment la représentation de personnages de lutte stéréotypés et offensifs raciaux a eu un impact sur la vie professionnelle et la dignité personnelle de notre personnage.” La lettre demandait également aux producteurs «d’amplifier nos voix et notre importance dans le récit de la saison».

La lettre se termine en disant: “Nous apprécierions grandement d’avoir une conversation avec vous tous, afin de discuter de ces disparités et des révisions qui seront mises en œuvre dans la saison à venir. Nous espérons que nous pourrons être leaders ensemble dans la lutte pour une véritable égalité!” La publication Instagram de Mani comprend également une déclaration sur la lettre et a révélé que les producteurs avaient lu la lettre et étaient en train de mettre en œuvre certaines des demandes pour la saison à venir. GLOW a filmé un épisode de la saison 4 avant d’être arrêté en raison de la pandémie COVID-19, qui est la principale raison pour laquelle l’émission a été annulée.